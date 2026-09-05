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موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2026-2027، عندما يلتقي مع المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة، عقب الفوز الأخير على سموحة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على سموحة، ليواصل الفريق تحركاته في جدول ترتيب الدوري ويعزز موقفه في سباق المنافسة على القمة.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على استغلال فترة الاستعداد للمباراة من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، وتصحيح أي سلبيات ظهرت خلال المواجهات الماضية، مع التركيز على تحقيق الفوز ومواصلة حصد النقاط.

موقف الأهلي والمقاولون في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين خلال مبارياته الثلاث الأولى، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يبحث الأهلي عن مواصلة مطاردة فرق الصدارة، في الوقت الذي يأمل فيه المقاولون العرب تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب.

نجح الفريق الأول بالنادي الأهلي في الفوز على فريق سموحة بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل ياسر إبراهيم هدف النادي الأهلي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد ميهوب حارس سموحة.

الشوط الأول.

وشهدت الشوط الأول سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وتهديد مرمى سموحة باكثر من فرصة ولكن دون جدوى من تسجيل الأهداف.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول عن طريق طاهر محمد طاهر الذي سدد الكرة برأسه في المرمى الخالي أمامه بغرابة شديدة.

الأهلي المقاولون العرب الدوري الممتاز

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