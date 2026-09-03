ياسر إبراهيم: الأهلي حقق الفوز على سموحة بفضل الأداء الجماعي

أكد ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز على سموحة تحقق بفضل الأداء الجماعي، ومجهودات لاعبي الفريق الذين يقدمون كل ما لديهم في الملعب من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

الفوز على سموحة

وفاز الأهلي على سموحة بهدف دون رد سجله ياسر إبراهيم بنفسه من تسديدة قوية، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

جماهير الأهلي

وقال ياسر إبراهيم إن جماهير الأهلي هي الداعم الأول للفريق دائمًا، وإن تشجيعهم المستمر للاعبين هو ما سيدفعهم للمنافسة على جميع البطولات والألقاب.

جائزة رجل المباراة

وكان ياسر قد حصل على جائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة، وقدم اللاعب أداءً مميزًا على كافة المستويات، وسجل هدف اللقاء الوحيد، وكانت له بصمة واضحة في المباراة.