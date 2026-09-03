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خبط سيدة وجرى.. القبض على سائق ميكروباص بالقليوبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خبط سيدة وجرى.. القبض على سائق ميكروباص بالقليوبية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام قائد سيارة ملاكى بملاحقة قائد سيارة "ميكروباص" ومحاولة الإمساك به بزعم قيامه بإلقاء إحدى السيدات من سيارته حال سيره بإحدى الطرق بالبحيرة ولاذ بالفرار.
 

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ اليوم 3 سبتمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى، بالإنتقال والفحص والتقابل مع قائد السيارة الملاكى (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) وبسؤاله أقر بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته بذات الطريق بدائرة المركز شاهد قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالإصطدام بإحدى السيدات حال سيرها بجانب الطريق ولاذه بالفرار، فقام بتتبعه ومحاولة الإمساك به إلا أنه تمكن من الهرب منه ، وتم تحديد المجنى عليها (موظفة بإحدى شركات تمويل المشروعات – مقيمة بالبحيرة) مصابة بجرح بالرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وبسؤالها أيدت ما سبق .


 

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية . 

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية .


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ميكروباص

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