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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ضوابط وقواعد قبول طلاب الشهادات الفنية 2026.. وهذه مواعيد التقديم

التعليم العالي
التعليم العالي
قسم الخدمات

​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل وقواعد قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام 3 و5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية) للعام الجامعي 2026، لتحديد مساراتهم التعليمية في الجامعات والمعاهد المصرية وفقاً لنسب ومعدلات مجموع القبول.

​شروط ومجموع القبول لشهادات نظام الثلاث سنوات

و​تضمن البيان الصادر عن الوزارة تحديد الحد الأدنى للقبول لحملة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات (التجارية، الصناعية، الزراعية، والسياحة والفنادق) بنسبة حد أدنى تبلغ 60% فأكثر.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

​قواعد القبول لشهادات نظام الخمس سنوات والمعاهد المتوسطة

​بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية)، بالإضافة إلى دبلوم السالزيان دون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز، فقد تقرر قبولهم بنسبة حد أدنى 60% فأكثر.

​وفي ذات السياق، وضعت الوزارة شروطاً خاصة لحملة دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام)، حيث اشترط لقبولهم حصولهم على نسبة مجموع 75% فأكثر.

التعليم العالي

​ميزة استثنائية لخريجي المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية

​وفي خطوة لتيسير المسار الأكاديمي، أشار البيان إلى أن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة أكثر من 65% يمكنهم تقديم أوراقهم مباشرة وبصورة منتظمة بالمكاتب والمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم مباشرة بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

​المواعيد الرسمية للتقديم

و​حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإطار الزمني لتلقي أوراق الطلاب المتقدمين، حيث ينطلق التقديم رسميًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2026، وحتى يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026.

وزارة التعليم العالي

​ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة الالتزام بالموعد المحدد ومتابعة الحسابات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق بالبيان للتعرف على أية مستجدات إضافية.

ربط التعليم بسوق العمل

في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني، وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5-9-2026 حتى يوم الأحد الموافق 13-9-2026 على النحو التالي:-

وزير التعليم العالي

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للآتي:- 

• دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للآتي:-

• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -  الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

التعليم العالي

• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات - دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام): 75% فأكثر.

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