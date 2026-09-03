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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الحر هيرجع تاني.. تحذير من عودة ارتفاعات درجات الحرارة في هذا الموعد

الطقس
الطقس
قسم الخدمات

​تستعد البلاد لتشهد موجة من الطقس الحار الرطب مرة أخرى نتيجة عودة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، وفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

وتغطي هذه الحالة الطقسية الفترة الممتدة من غدا الجمعة 04 سبتمبر وحتى يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2026.

حالة الطقس اليوم

​تفاصيل الحالة الجوية والظواهر المصاحبة

طبيعة الأجواء: يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الشديدة: تبلغ ذروتها لتكون شديدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد، بينما يبقى الطقس مائلاً للحرارة رطباً خلال ساعات الليل على معظم المناطق.

الشبورة المائية: تتشكل شبورة مائية كثيفة أحياناً في الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً تقريباً.

حالة الطقس اليوم

أماكن الشبورة: تؤثر الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على فترات متقطعة على أغلب الأنحاء وذلك خلال الفترة من الجمعة 04 سبتمبر وحتى الإثنين 07 سبتمبر.

​مؤشرات درجات الحرارة العظمى والمحسوسة

وتُظهر خريطة التنبؤات الجوية تصاعداً تدريجياً في درجات الحرارة بنهاية الفترة، ويأتي البيان التفصيلي كالتالي (العظمى والمحسوسة):

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تبدأ يوم الجمعة بعظمى 35 ومحسوسة 37، لتصل يوم الثلاثاء إلى عظمى 36 ومحسوسة 38.

حالة الطقس غدا الخميس

السواحل الشمالية: تسجل عظمى تتراوح بين 30 و32 درجة، بينما تتراوح المحسوسة بين 33 و36 درجة خلال الفترة.

شمال الصعيد: تسجل درجات الحرارة ارتفاعاً ليوم الثلاثاء لتصل العظمى إلى 38 والمحسوسة إلى 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: تبقى الأشد حرارة، حيث تلامس العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية طوال الفترة.

و​في ظل هذه الأجواء، أهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين ضرورة متابعة التحديثات والبيانات الرسمية الصادرة عنها بصفة مستمرة للوقوف على أحدث المستجدات الخاصة بحالة الطقس.

حالة الطقس غدا

أجواء سبتمبر مستقرة

ويترقب الجميع موعد انتهاء فصل الصيف وتحسن الأحوال الجوية، حيث أكدت هيئة الأرصاد أن هناك تحسنا ملحوظا في الأجواء خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب فصل الخريف في النصف الثاني من سبتمبر الجاري، ولن تشهد البلاد موجة حارة مجدداً خلال الأسابيع المقبلة.

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من اليوم الخميس وحتى الاثنين 7 سبتمبر 2026، موضحة درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس الأيام المقبلة معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

الطقس غدا - القبة الحرارية

شبورة مائية ونشاط الرياح

ولفتت إلى أن الأجواء ستشهد شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى الثامنة صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد الأجواء نشاط رياح أحيانًا من الخميس 3 سبتمبر إلى الإثنين 7 سبتمبر على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

الطقس حالة الجو موجة حارة عودة الحر درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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