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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هتقبض بالدولار.. تفاصيل الوظائف المتاحة في سفارة كوريا الجنوبية

فرص عمل
فرص عمل
قسم الخدمات

أعلنت سفارة جمهورية كوريا الجنوبية لدى مصر، عبر بيان رسمي، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة بالبعثة الدبلوماسية بالقاهرة، للعمل في مجالات النظافة وإدارة المرافق والمساعدة في أعمال المطبخ.

وتأتي الفرص المعلنة بامتيازات مالية تنافسية؛ إذ يبلغ الراتب الأساسي المقرر نحو 450 دولاراً أمريكياً شهرياً، مع احتساب مقابل مالي إضافي عن أي ساعات عمل زائدة وفقاً للوائح التنظيمية الخاصة بالسفارة.

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تفاصيل ومواعيد العمل اليومية

وحددت السفارة الكورية نظام وضوابط ساعات العمل المقررة للموظفين المقبولين على النحو التالي:

أيام العمل: من الأحد إلى الخميس (راحة أسبوعية الجمعة والسبت).

ساعات العمل: تبدأ من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً.

فترة الراحة: ساعة واحدة يومياً تمتد من 12:00 ظهراً إلى 1:00 ظهراً.

طبيعة المهام: الاستعداد لتنفيذ أعمال النظافة الميدانية، متابعة ترتيب المكان، والمساعدة داخل المطبخ وفق الحاجة العاجلة لليوم.

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

الشروط والمتطلبات الأساسية للقبول

ووضعت السفارة الكورية مجموعة من المعايير الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة:

  • امتلاك خبرة سابقة موثقة في نفس المجال أو في مجالات خدمية مشابهة.
  • الالتزام الكامل بالحفاظ على نظافة وسلامة وترتيب مقر العمل بصفة مستمرة.
  • المعرفة والإلمام الكامل بالمعايير الأساسية للنظافة والسلامة الصحية المتبعة داخل المطبخ.

 

كيفية وشروط التقديم

البريد الإلكتروني: إرسال السيرة الذاتية والأوراق المطلوبة على الإيميل الرسمي: [email protected].

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شكل الملف: تُجمع جميع المستندات المطلوبة في ملف PDF واحد فقط؛ مؤكدة أنه لن يُلتفت لأي طلبات مُقدمة بصيغ أخرى.

آلية التواصل: تجرى مراجعة المستندات والتواصل الفردي حصرياً مع المتقدمين الذين يتم اختيارهم ضمن القائمة المختصرة (Shortlist) لإجراء المقابلات.

 

سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة

و​أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عن فرصة عمل جديدة وحيوية للكفاءات الهندسية في مصر، حيث طالبت بتبني طلبات التوظيف لشاغلي وظيفة مشغل محطة توليد الطاقة (Power Plant Operator)، وذلك للتكفل بأعمال صيانة واختبار وإصلاح الأنظمة الكهربائية الحيوية داخل مجمعات السفارة.

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​تفاصيل وشروط الوظيفة:

الخبرة المطلوبة: خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات في مجالات:

  • ​أنظمة توليد الطاقة الكهربائية.
  • ​لوحات التوزيع الكهربائية (Switchgear).
  • ​المولدات التي تعمل بالديزل.
  • ​أنظمة الطاقة غير المنقطعة (UPS).
  • ​وحدات التحكم المنطقية المبرمجة (PLC).

المؤهل الدراسي: شهادة جامعية في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية، مع تخصص في أنظمة توليد الطاقة الكهربائية.

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

اللغات:

  • ​إتقان تام للغة العربية.
  • ​مستوى محدود في اللغة الإنجليزية.

 

​موعد التقديم ومعلومات إضافية:

  • ​آخر موعد للتقديم: 7 سبتمبر 2026.
  • ​رابط التقديم والتفاصيل الكاملة: بوابة التوظيف الرسمية للسفارة الأمريكية.
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