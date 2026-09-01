قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ونظيره البوركيني يبحثان تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق بشأن الأمن والاستقرار في منطقة الساحل
شيخ الأزهر يستقبل السفير الإندونيسي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا
عصام عبدالفتاح يكشف حقيقة إيقاف الحكام فى جولات الدوري الممتاز الأولى| خاص
مدبولي يشهد توقيع خطاب نوايا لدعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وبوركينا فاسو شهدت زخما متزايدا خلال الفترة الأخيرة
بدر عبد العاطي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس عمق العلاقات والصداقة بين البلدين
القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
صندوق النقد والسنغال يحرزان تقدما في مفاوضات برنامج تمويلي جديد
وزير الخارجية: أدعو رجال الأعمال من بوركينا فاسو للمشاركة في منتدى العلمين أفريقيا أكتوبر القادم
الخارجية: نرحب بزيارة الرئيس الصيني لمصر من أجل توطيد العلاقات بين البلدين
«لسنا منغلقين».. وزير خارجية بوركينا فاسو يكشف تحركات دول الساحل الأفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد المنعم الجمل: تحسين ظروف العمل وحقوق العمال ركيزة لتعزيز تنافسية الصناعة

الجمل: تحسين ظروف العمل وحقوق العمال ركيزة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية
الجمل: تحسين ظروف العمل وحقوق العمال ركيزة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية
الديب أبوعلي

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال - خلال الاجتماع الثلاثي لبرنامج «عمل أفضل – مصر» وإطلاق الدليل الاسترشادي للامتثال لأحكام قانون العمل، أن تطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة يرتبط بشكل وثيق بتحسين ظروف العمل والالتزام بأحكام القانون، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ حقوق العمال وتدعم في الوقت نفسه قدرة المنشآت على الإنتاج والمنافسة.

وشهد الاجتماع عرض رؤية وأهداف برنامج «عمل أفضل – مصر»، إلى جانب استعراض لمحة عن التقرير السنوي وبيانات الامتثال لعام 2025، وذلك بمشاركة وزير العمل حسن رداد، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية وأصحاب الأعمال والحركة النقابية.

وأعرب الجمل عن تقديره لمنظمة العمل الدولية لما تقوم به من خلال برنامج «عمل أفضل – مصر»، وما يوفره من مساحة للحوار والتعاون وتبادل الخبرات، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، الذي وصفه بأنه أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري لما يوفره من فرص عمل ويسهم به في دعم الإنتاج وزيادة الصادرات.

وقال إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤمن بأن تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة «لا يمكن أن ينفصل عن تحسين ظروف العمل والالتزام بأحكام القانون وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ حقوق العمال، وفي الوقت نفسه تدعم قدرة المنشآت على الإنتاج والمنافسة».

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة التي يقود مسيرتها الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت العمل والإنتاج وبناء الإنسان المصري ضمن أولوياتها، مؤكدا أهمية بناء اقتصاد قوي يقوم على الاستثمار والإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، مع الحفاظ على حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

وأضاف الجمل أن ملف العمل شهد خلال السنوات الماضية اهتماما واضحا من الدولة، انعكس في تطوير التشريعات وتنظيم علاقات العمل وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج، بما يدعم بناء سوق عمل أكثر استقرارا ويحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال ومتطلبات التنمية.

وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ينظر إلى برنامج «عمل أفضل – مصر» باعتباره شريكا في عملية التطوير، وليس مجرد وسيلة لرصد الملاحظات أو قياس مستويات الامتثال، مشددا على ضرورة الانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى معالجة أسبابها ومنع تكرارها.

تنافسية الصناعة المصرية

وأوضح أن العامل يجب أن يكون شريكا حقيقيا في تحسين بيئة العمل، من خلال النقابات العمالية والحوار الاجتماعي والتدريب والتوعية، مشيرا إلى أن التقرير السنوي وبيانات الامتثال تمثل أداة للتطوير والتحسين المستمر، وتساعد في تحديد نقاط القوة ومجالات العمل التي تحتاج إلى مزيد من الجهد.

وفيما يتعلق بقطاع الملابس الجاهزة، شدد الجمل على ضرورة أن يسير تحسين ظروف العمل بالتوازي مع رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتج والالتزام بمواعيد التوريد، مؤكدا أن العامل المصري ليس عبئا على الصناعة، وإنما أحد أهم عناصر قدرتها على المنافسة والاستمرار.

وأكد استعداد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الكامل للتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال، لدعم تطبيق أحكام قانون العمل وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، وتطوير الحوار داخل مواقع العمل، والعمل على معالجة المشكلات قبل تحولها إلى نزاعات.

ورحب بمناقشة دور اللجنة الاستشارية لبرنامج «عمل أفضل – مصر»، باعتبارها فرصة لتعزيز مشاركة الشركاء الوطنيين في تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذها، بما يجعل عمل البرنامج أكثر ارتباطا بالواقع الفعلي لسوق العمل والصناعة المصرية.

وشدد الجمل على أن قوة علاقات العمل لا تقاس فقط بعدد القوانين واللوائح، وإنما بقدرة أطراف العمل على تحويل هذه القواعد إلى ممارسة حقيقية داخل مواقع العمل.

وأوضح أن الهدف المشترك يتمثل في ضمان حصول العامل على حقوقه وتمتعه ببيئة عمل آمنة ومحترمة، وتوفير المناخ المستقر لصاحب العمل بما يمكنه من الاستثمار والإنتاج، مع قيام الدولة بدورها في تحقيق التوازن بين حماية العامل ودعم التنمية الاقتصادية.

قانون العمل عبد المنعم الجمل الاتحاد العام لنقابات عمال الصناعة المصرية منظمة العمل الدولية إيريك أوشلان اتحاد الصناعات المصرية وزير العمل حسن رداد الرئيس عبد الفتاح السيسي النقابات العمالية أصحاب الأعمال اتحاد الصناعات الملابس الجاهزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

الاهلي وسيراميكا

واقعة محمود وفا.. جهاد جريشة يكشف مفاجأة عن تسريب محادثة لجنة الحكام

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

تخطى 51 جنيهًا.. تعرف على سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء

جمال عبدالحميد

جمال عبدالحميد: جبت للأهلي 5 دوري وبعدين سابني بعكازين للزمالك

ترشيحاتنا

إحراق مسجد في العيزرية

قاضي قضاة فلسطين: محاولة المستوطنين إحراق مسجد في العيزرية إرهاب ديني

الخزانة الأمريكية

عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما يتجاوز 5% لأطول مدة منذ 2006

العماد جوزيف عون

عون: إنهاء الحروب والحفاظ على السيادة أولوية لبناء الدولة في لبنان

بالصور

القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

خفقان القلب المفاجئ.. أسباب شائعة وراء تسارع نبضات القلب

أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب
أسباب شائعة وراء تسارع نبصات القلب

زهقتى من الاكل التقليدى.. إليك طريقة مسخن الكفتة

طريقة مسخن الكفتة
طريقة مسخن الكفتة
طريقة مسخن الكفتة

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد