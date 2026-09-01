وزير الصحة يناقش عرضا لمنح امتياز إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى هليوبوليس الجديدة المملوكة للتأمين الصحي

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمناقشة عدد من ملفات التعاون واستعراض آليات تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة.

شركة مصر للتأمين ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة،

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش دراسة إبرام بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تقديم خدمات العلاج لغير المنتفعين بمظلة التأمين الصحي بنظام العلاج بالحالة، وفقًا للائحة المالية الخاصة بالمستشفى وللحزمة التأمينية المعتمدة.



وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع تناول آليات توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمدارس الفنية للتمريض الخاصة، لتدريب طلاب هذه المدارس وفقًا للمعايير المعتمدة من وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث وجه الوزير بتنسيق تلك البروتوكولات بالتعاون مع قطاع تنمية المهن الطبية لمراجعة تراخيص المدارس والتأكد من استيفائها للضوابط والمعايير المعتمدة.



ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزير اطلع على العرض المقدم لمنح امتياز إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى هليوبوليس الجديدة المملوكة للهيئة، ووجه بمراجعته من جانب جميع الجهات المعنية، في إطار الاستفادة من نماذج الإدارة العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.