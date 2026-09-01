مزاملة مرموش.. مودريك على أعتاب توتنهام بعد اتفاق كامل مع تشيلسي

اقترب الأوكراني ميخايلو مودريك، جناح تشيلسي، من الرحيل عن صفوف الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما توصل توتنهام هوتسبير إلى اتفاق بشأن ضمه على سبيل الإعارة.

وكشف الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عن حسم جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الشروط الشخصية الخاصة بعقد اللاعب مع توتنهام.

اتفاق كامل على إعارة مودريك

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «عاجل.. ميخايلو مودريك سينتقل إلى توتنهام.. لقد تم الاتفاق على كل شيء، بما في ذلك الشروط الشخصية للعقد».

وأوضح أن انتقال مودريك إلى توتنهام سيكون على سبيل الإعارة مقابل رسوم مالية، مع وجود بند في الاتفاق يسمح للنادي اللندني بشراء اللاعب بشكل نهائي، إلا أن تفعيل هذا البند لن يكون إلزاميًا.

لم الشمل بين مودريك ودي زيربي

وتحمل الصفقة المرتقبة طابعًا خاصًا لمودريك، بعدما يستعد اللاعب الأوكراني للعمل مجددًا تحت قيادة الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني الحالي لتوتنهام.

وسبق أن عمل الثنائي معًا خلال فترة وجودهما في شاختار دونيتسك الأوكراني، حيث عرف دي زيربي قدرات مودريك الفنية عن قرب، وهو ما قد يدعم فرص اللاعب في استعادة مستواه خلال تجربته الجديدة.

فرصة جديدة لإثبات الذات

ويمثل الانتقال إلى توتنهام فرصة أمام مودريك لإعادة ترتيب أوراقه، والحصول على دقائق لعب أكبر ومساحة لإظهار قدراته، بعد الفترة التي قضاها مع تشيلسي.

ويترقب مودريك استكمال الإجراءات النهائية لإتمام الصفقة رسميًا، والانضمام إلى توتنهام لخوض تحدٍ جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة مدرب يعرف إمكاناته جيدًا.