مريم أحمدي تكشف تفاصيل انطلاق تصوير عسل أحمر بعد موافقة الرقابة

كشفت المخرجة مريم أحمدي، عن آخر تطورات مسلسل «عسل أحمر»، الذي يجمع الفنانة هند صبري والفنان آسر ياسين، موضحة أن العمل تجاوز العقبات الرقابية التي واجهته خلال الفترة الماضية، وحصل على الموافقة بعد تنفيذ جميع الملاحظات المطلوبة.

وقالت مريم أحمدي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن هناك محاولات سابقة لعرض المسلسل ضمن موسم رمضان، إلا أن الأمر لم يكتمل، لافتة إلى أنها ترى أن طبيعة العمل لا تتناسب بشكل كبير مع أجواء الموسم الرمضاني، خاصة أنه يتضمن مشاهد تحمل قدرا من العنف، وهو ما قد يجعل طرحه خلال رمضان غير مناسب من وجهة نظرها.

وأضافت المخرجة: «كان فيه محاولات إن المسلسل ينزل في رمضان، لكن أنا شايفة إنه لا يصلح بسبب وجود عنف به»، موضحة أن فريق العمل تعامل مع الملاحظات الرقابية التي أبديت بشأن بعض التفاصيل، وتم إجراء التعديلات المطلوبة حتى حصل المسلسل في النهاية على الموافقة الرقابية.

وأشارت مريم أحمدي ، إلى أن العمل يمر حاليا بمرحلة التحضيرات النهائية، تمهيدا لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن فريق المسلسل يستعد لبدء تنفيذ المشاهد وفقا للخطة الموضوعة.

تفاصيل تصوير عسل أحمر

ومن المقرر أن يبدأ تصوير «عسل أحمر» خلال الأيام العشرة المقبلة، على أن تتواصل عمليات التصوير خلال الفترة التالية، تمهيدا لدخول المسلسل مراحل المونتاج والمكساج وغيرها من العمليات الفنية، قبل تحديد موعد طرحه بشكل نهائي.

ويشهد المسلسل تعاونا جديدا بين هند صبري وآسر ياسين، في تجربة درامية مختلفة، وهو ما يرفع من مستوى الترقب لدى الجمهور، خاصة مع الكشف عن طبيعة العمل وما يتضمنه من أحداث ومشاهد تحمل طابعا أكثر حدة.

وتنتظر أسرة المسلسل استكمال التحضيرات وانطلاق التصوير، قبل الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالقصة والشخصيات التي يقدمها أبطال العمل، إلى جانب الإعلان عن موعد العرض والمنصة أو القناة التي تستقبل المسلسل عند طرحه.

ويأتي «عسل أحمر» ضمن الأعمال التي تستعد لدخول مراحل الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام بعودة التعاون بين هند صبري وآسر ياسين، في عمل تراهن صناعه على تقديم معالجة مختلفة وأحداث قادرة على جذب الجمهور عند بدء عرضه.