مريم أحمدي: "دم على نهد" متوقف حاليا وليس هناك قرار نهائى بالإلغاء حاليا.. خاص

كشفت المخرجة مريم أحمدي ما وصل إليه مسلسل "دم على نهد" للمؤلف إبراهيم عيسى وبطولة هند صبري وآسر ياسين حيث كان العمل على وشك انطلاق تصويره.

وقالت مريم أحمدي فى تصريح خاص لصدى البلد : اننا توقفنا تماما عن التحضيرات الخاصة بالمسلسل وذلك من جانب جهة الإنتاج.

وأضافت مريم أحمدي : حتى الآن العمل متوقف وليس هناك قرار نهائي بإلغاء العمل لان هذا القرار فى يد جهة الإنتاج ولم يتم إبلاغنا بهذا القرار حتى الآن وربما نستكمل العمل فى وقتا لاحق.

تفاصيل مسلسل دم على نهد

والعمل مأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة، حيث تلعب هند صبري دور صحفية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

هند صبري تظهر في العمل بدور صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف عن فساد ديني وأمني.

وتعود من خلاله هند إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها.

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

ويُعد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.