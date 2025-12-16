قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. ردّد كلمات تفتح لك باب النجاح
نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة
دون خسائر بشرية.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع بالقليوبية
الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن
بالأسماء.. انتشال 6 ضحايا من السيارة الغارقة بترعة الكلابية في قنا
رئيس غزل المحلة: لا يصح أن يعتمد نادٍ بحجم الزمالك على التبرعات
زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة
10 أذكار بعد صلاة الفجر تمنحك خيري الدنيا والآخرة.. لا تفوت الثواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

رسالة ريهام سعيد للعوضي
رسالة ريهام سعيد للعوضي
مروج حسني

أثارت الإعلامية ريهام سعيد جدلًا واسعًا بعد توجيهها رسالة مباشرة للفنان أحمد العوضي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أنه النجم الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة ومبيعًا في مصر.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على فيسبوك مطالبة العوضي برد الجميل لمن كانت سببًا في بروزه ووقوفه أمام الجمهور، مشيرة إلى أهمية الاعتراف بالفضل وعدم إنكاره.

وجاءت رسالتها بالتزامن مع تصريحات العوضي خلال بث مباشر شكر فيه جمهوره على دعمهم، مؤكدًا أن نجاح مسلسله «فهد البطل» وتصدره نسب المشاهدة جاء بدعم الجمهور وفضل الله عليه.


ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ريهام سعيد أحمد العوضي العوضي وريهام سعيد تصريحات العوضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: العدة شرعت لحفظ كرامة المرأة وصيانة إنسانيتها

الدكتور سلامة داود

علماء ومتخصصون يناقشون تحول دور الفتوى من الإغاثة المؤقتة إلى الاستدامة والتمكين الاقتصادي

الجلسة العلمية الأولى بالندوة العالمية الثانية للإفتاء

الجلسة العلمية الأولى بالندوة العالمية الثانية للإفتاء تبحث دور الفتوى في دعم الأمن الغذائي

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد