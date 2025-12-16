متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

أثارت الإعلامية ريهام سعيد جدلًا واسعًا بعد توجيهها رسالة مباشرة للفنان أحمد العوضي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أنه النجم الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة ومبيعًا في مصر.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على فيسبوك مطالبة العوضي برد الجميل لمن كانت سببًا في بروزه ووقوفه أمام الجمهور، مشيرة إلى أهمية الاعتراف بالفضل وعدم إنكاره.

وجاءت رسالتها بالتزامن مع تصريحات العوضي خلال بث مباشر شكر فيه جمهوره على دعمهم، مؤكدًا أن نجاح مسلسله «فهد البطل» وتصدره نسب المشاهدة جاء بدعم الجمهور وفضل الله عليه.



