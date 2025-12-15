هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات الجمهورية بسبب الأمطار و سوء الأحوال الجوية ؟ .. سؤال يشغل طلاب المدارس و أولياء أمورهم الان بعد أن أعلنت هيئة الارصاد الجوية استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ( الأسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ - دمياط- بورسعيد - العريش - رفح ) والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة

قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء ، مع وجود بعض السحب على مناطق من الوجه البحرى حتى شمال الصعيد قد يصاحبها سقوط الأمطار ولكن أقل حدة .

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غدا

من جانبه نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لم يصدر أي قرارات بشأن تعميم تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار و سوء الأحوال الجوية

وشدد المصدر على أن وزير التربية والتعليم دائما ما يترك للمحافظين مسئولية اتخاذ قرارات تعطيل الدراسة في المدارس حسب ظروف كل محافظة بما يراعي سلامة و مصلحة الطلاب

تعطيل الدراسة في المدارس بمحافظة شمال سيناء

من جانبها أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة شمال سيناء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قرارا عاجلا بشأن تعطيل الدراسة في المدارس غدا

حيث أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة شمال سيناء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وعدم إستقرار الطقس

أصدر الوزير المحافظ توجيهاته ب تعطيل الدراسة في المدارس غدا الثلاثاء ٢٠٢٥/١٢/١٦ حرصا علي سلامة ابنائنا الطلاب.

وحتى كتابة هذا التقرير لم تعلن اي محافظة اخرى تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار و سوء الأحوال الجوية

حالة الطقس



وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا عاجلا أعلنت خلاله انه فى ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس ، تلاحظ استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء ، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ، مع أجواء باردة على أغلب الأنحاء