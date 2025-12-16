حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم

عن الظواهر الجوية، أفادت الهيئة بأن هناك شبورة مائية صباحا (من 3: 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وأضاف أن هناك فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

خريطة الأمطار

- فرص امطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، وقد تمتد ( بنسبة حدوث 30% تقريبًا) إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر وخليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الجديدة 22 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 21 13

دمنهور 20 12

وادى النطرون 22 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 20 12

رفح 20 12

رأس سدر 21 13

نخل 18 04

كاترين 11 01

الطور 22 15

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 16

الإسكندرية 21 14

العلمين 20 14

مطروح 19 14

السلوم 19 13

سيوة 20 10

رأس غارب 22 14

الغردقة 22 15

سفاجا 23 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 22 10

المنيا 21 10

أسيوط 21 10

سوهاج 22 11

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 23 12

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 24 12