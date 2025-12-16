قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر في «مجموعة فخ» بكأس أمم أفريقيا.. ناقد رياضي يحذر
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. ردّد كلمات تفتح لك باب النجاح
نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة
دون خسائر بشرية.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع بالقليوبية
الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن
بالأسماء.. انتشال 6 ضحايا من السيارة الغارقة بترعة الكلابية في قنا
رئيس غزل المحلة: لا يصح أن يعتمد نادٍ بحجم الزمالك على التبرعات
أخبار البلد

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم

عن الظواهر الجوية، أفادت الهيئة بأن هناك شبورة مائية صباحا (من 3: 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

موجة أمطار شديدة تضرب محافظة دمياط

وأضاف أن هناك فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. 

خريطة الأمطار

- فرص امطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، وقد تمتد ( بنسبة حدوث 30% تقريبًا) إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أمطار

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر وخليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الجديدة 22 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 21 13

دمنهور 20 12

وادى النطرون 22 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 20 12

رفح 20 12

رأس سدر 21 13

نخل 18 04

محافظ بورسعيد على رأس سيارات شفط وكسح مياه الأمطار

كاترين 11 01

الطور 22 15

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 16

الإسكندرية 21 14

العلمين 20 14

مطروح 19 14

السلوم 19 13

سيوة 20 10

رأس غارب 22 14

الغردقة 22 15

سفاجا 23 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 22 10

المنيا 21 10

أسيوط 21 10

سوهاج 22 11

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 23 12

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 24 12

