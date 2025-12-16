قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يعزز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة «زاد العزة» الـ95
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
حوادث

نشرة مرور الثلاثاء.. كثافات متحركة بالقاهرة والجيزة

ندى سويفى

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن تفاصيل نشرة مرور صباح اليوم الثلاثاء، والذي يُعد يوم عمل رسميا حكوميا ودراسيا، مشيرًا إلى أن الحالة المرورية تشهد كثافات متوسطة مع انطلاق الموظفين إلى أعمالهم، والطلاب والتلاميذ إلى الجامعات والمدارس، إلى جانب توافد المواطنين من المحافظات الأخرى لقضاء مصالحهم الحكومية أو أداء مهام العمل الرسمي.

تنسيق مبكر لمتابعة الحالة الجوية

وأكد الخبير المروري وجود تنسيق تام ومستمر منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، خاصة خلال الفترة من الساعة الثانية صباحًا وحتى التاسعة صباحًا.

وأوضح أن هذه الساعات تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح قد تتجاوز سرعتها 30 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يؤثر على مستوى الرؤية أثناء القيادة، بالتزامن مع زيادة أحجام السيارات المتجهة والقادمة من وإلى القاهرة الكبرى.

تحذيرات وإرشادات لقائدي المركبات

وشدد اللواء أحمد هشام على صدور تحذيرات مرورية بمنافذ المحافظات، لإرشاد قائدي السيارات بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام الكامل بالتعليمات الأمنية والمرورية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأشار إلى أنه يُفضل تجنب السفر خلال فترات سوء الأحوال الجوية وضعف الرؤية، وفي حال الضرورة القصوى يجب الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات.


تعزيز الخدمات المرورية بمناطق الأعمال

وأوضح الخبير المروري أن كافة مناطق الأعمال تم دعمها بخدمات مرورية مكثفة، تشمل انتشارًا أمنيًا، وعلامات إرشادية وتنظيمية، لتوجيه قائدي السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة، بما يضمن عدم حدوث تكدسات أو تراكمات مرورية دون مبرر.

كما تم تعزيز الخدمات على الطرق السريعة والزراعية والصحراوية المؤدية إلى القاهرة الكبرى، خاصة للقادمين من المحافظات للعمل أو لقضاء مصالحهم المختلفة.

متابعة لحظية وسرعة التعامل مع العوائق

وأكد اللواء أحمد هشام وجود تنسيق مستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى، من خلال المتابعة الميدانية والرصد عبر الرادارات والكاميرات والخدمات المنتشرة بالشارع المصري.

وأشار إلى الاستجابة الفورية لأي عوائق طارئة، سواء كانت أعطال مرورية أو انتظارًا خاطئًا أو أي مواقف مفاجئة، لمنع تأثيرها على حركة السير أو التسبب في تباطؤ الحركة وزيادة الكثافات المرورية.

مناطق تشهد كثافات معتادة

ولفت الخبير المروري إلى أن أغلب الكثافات المرورية تتركز في المناطق المحيطة بمجمعات المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، على أن تبدأ هذه الكثافات في الانحسار تدريجيًا بعد استقرار الموظفين والطلاب داخل مقار أعمالهم ودراستهم.

كما تشمل المتابعة الميدانية المناطق الساخنة المعتادة، وعلى رأسها وسط المدينة، وطريق كورنيش النيل في الاتجاهين، إلى جانب عدد من الشوارع الرئيسية بمحافظة القاهرة، أبرزها شارع صلاح سالم خاصة للقادم من شرق القاهرة في اتجاه كوبري 6 أكتوبر.


محاور وبدائل مرورية مقترحة

ونصح اللواء أحمد هشام المتجهين إلى مناطق وسط المدينة باستخدام كوبري الفردوس المستحدث مرورًا بنفق الأرصاد، كبديل لتخفيف الضغط المروري.

كما أوصى باستخدام شارع خليفة المأمون للقادمين من ميدان روكسي في اتجاه نفق العباسية، واستكمال الرحلة عبر شارع لطفي السيد وصولًا إلى مناطق رمسيس، ثم ميدان مصطفى محمود ومحور أنور السادات بدائرة محافظة الجيزة.

جاهزية مرورية على مدار اليوم

واختتم الخبير المروري تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل على مدار اليوم بين غرف العمليات والخدمات المرورية المنتشرة، في إطار خطة عمل تهدف إلى تسيير الحركة المرورية وتحقيق السيولة حتى استقرار الحالة المرورية، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات الأمنية والمرورية من قِبل جميع قائدي المركبات.

