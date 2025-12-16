قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم : نظام البكالوريا سيؤهل الطلاب بشكل أفضل للإلتحاق بالجامعات

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جولته بمدارس أسوان اليوم ، حوارًا مفتوحًا مع طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام شهادة البكالوريا المصرية

 وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرص امتحانية متعددة، ومسارات تعليمية متنوعة تؤهل الطلاب بشكل أفضل للالتحاق بالتعليم الجامعي.

وكان قد تفقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، 6 مدارس بإدارة إدفو التعليمية ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والوقوف على مستوى الإنضباط وإنتظام العملية التعليمية.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدى مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الإستراتيجى والمتابعة ، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وتضمنت الجولة التفقدية زيارة مدرسة القنادلة الإبتدائية المشتركة التي تضم 688 طالبا وطالبة، ومدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية التي تضم 430 طالبا وطالبة، ومدرسة إدفو الحديثة الإبتدائية التي تضم 242 طالبا وطالبة، ومدرسة إدفو الثانوية بنين التي تضم 924 طالبا وطالبة ، ومدرسة أم المومنين الإعدادية بنات التي تضم 790 طالبا وطالبة ومدرسة إدفو الثانوية بنين.

وقام الوزير محمد عبد اللطيف واللواء دكتور إسماعيل كمال بمتابعة سير اليوم الدراسى داخل فصول مختلف المدارس، والإطلاع على نسب حضور الطلاب، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، وآليات تنفيذ التقييمات الأسبوعية، فضلاً عن الوقوف على مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، والتأكد من إلتزام المدارس بتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

ومن جانبه، ثمّن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود السيد وزير التربية والتعليم فى دعم وتطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً أن هذه الجهود إنعكست بشكل إيجابى على مستوى الأداء داخل المدارس ، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة الإمكانيات، وبذل أقصى الجهود الممكنة للإرتقاء بالعملية التعليمية، وتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب لزيادة التحصيل الدراسى.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم البكالوريا المصرية البكالوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

المتهمة

القبض على سيدة تستخدم أطفالها فى التسول بالقاهرة| صور

صدى البلد

تكريم حسام العادلي رئيس محكمة الجنايات في ملتقى مناهضة العنف وتمكين ذوي الهمم

صورة أرشيفية

مصادرة 5 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة مجهولة المصدر ودون بيانات في حملة بالغربية

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد