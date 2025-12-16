وزير التعليم : نظام البكالوريا سيؤهل الطلاب بشكل أفضل للإلتحاق بالجامعات

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جولته بمدارس أسوان اليوم ، حوارًا مفتوحًا مع طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام شهادة البكالوريا المصرية

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرص امتحانية متعددة، ومسارات تعليمية متنوعة تؤهل الطلاب بشكل أفضل للالتحاق بالتعليم الجامعي.

وكان قد تفقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، 6 مدارس بإدارة إدفو التعليمية ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والوقوف على مستوى الإنضباط وإنتظام العملية التعليمية.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدى مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الإستراتيجى والمتابعة ، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وتضمنت الجولة التفقدية زيارة مدرسة القنادلة الإبتدائية المشتركة التي تضم 688 طالبا وطالبة، ومدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية التي تضم 430 طالبا وطالبة، ومدرسة إدفو الحديثة الإبتدائية التي تضم 242 طالبا وطالبة، ومدرسة إدفو الثانوية بنين التي تضم 924 طالبا وطالبة ، ومدرسة أم المومنين الإعدادية بنات التي تضم 790 طالبا وطالبة ومدرسة إدفو الثانوية بنين.

وقام الوزير محمد عبد اللطيف واللواء دكتور إسماعيل كمال بمتابعة سير اليوم الدراسى داخل فصول مختلف المدارس، والإطلاع على نسب حضور الطلاب، وكراسات الحصة والواجبات المدرسية، وآليات تنفيذ التقييمات الأسبوعية، فضلاً عن الوقوف على مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، والتأكد من إلتزام المدارس بتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

ومن جانبه، ثمّن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود السيد وزير التربية والتعليم فى دعم وتطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً أن هذه الجهود إنعكست بشكل إيجابى على مستوى الأداء داخل المدارس ، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة الإمكانيات، وبذل أقصى الجهود الممكنة للإرتقاء بالعملية التعليمية، وتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب لزيادة التحصيل الدراسى.