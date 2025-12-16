مصادر عبرية: الجيش يتوقع المزيد من استقالات الجنود النظاميين

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مصدر إسرائيلي أن أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال تصل إلى نقطة الغليان.



وذكرت الصحيفة العبرية أن الجيش يتوقع المزيد من استقالات الجنود النظاميين لعدم زيادة مستحقات التقاعد.



وأشارت يديعوت أحرنوت إلى أن أكثر من ٥٠٠ طلب استقالة قدمها أفراد الخدمة الدائمة خلال العام الماضي.

وفي وقت لاحق ، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن موجة استقالات داخل جهاز الموساد عقب تعيين اللواء رومان جوفمان رئيسًا جديدًا للجهاز، بسبب المخاوف المتعلقة بنقص خبرته الاستخباراتية والإدارية.

إعلان رسمي بتعيين جوفمان

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد عين مستشاره العسكري اللواء رومان جوفمان رئيسًا جديدًا للموساد، في خطوة أثارت جدلاً وانتقادات داخل الجهاز الأمني.

متابعة التطورات المستقبلية

ويراقب المراقبون عن كثب أي تطورات محتملة داخل الموساد بشأن الاستقالات أو التغييرات الإدارية، وسط توقعات بحدوث إعادة ترتيب للهيكل التنظيمي للجهاز خلال الفترة المقبلة.