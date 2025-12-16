قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
أخبار العالم

مصادر عبرية: الجيش يتوقع المزيد من استقالات الجنود النظاميين

محمود نوفل

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مصدر إسرائيلي أن أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال تصل إلى نقطة الغليان.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الجيش يتوقع المزيد من استقالات الجنود النظاميين لعدم زيادة مستحقات التقاعد.


وأشارت يديعوت أحرنوت  إلى أن أكثر من ٥٠٠ طلب استقالة قدمها أفراد الخدمة الدائمة خلال العام الماضي.

وفي وقت لاحق ، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن موجة استقالات داخل جهاز الموساد عقب تعيين اللواء رومان جوفمان رئيسًا جديدًا للجهاز، بسبب المخاوف المتعلقة بنقص خبرته الاستخباراتية والإدارية.

إعلان رسمي بتعيين جوفمان
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد عين مستشاره العسكري اللواء رومان جوفمان رئيسًا جديدًا للموساد، في خطوة أثارت جدلاً وانتقادات داخل الجهاز الأمني.

متابعة التطورات المستقبلية
ويراقب المراقبون عن كثب أي تطورات محتملة داخل الموساد بشأن الاستقالات أو التغييرات الإدارية، وسط توقعات بحدوث إعادة ترتيب للهيكل التنظيمي للجهاز خلال الفترة المقبلة.

جيش الاحتلال الموساد اللواء رومان جوفمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إستقالة جنود الاحتلال

