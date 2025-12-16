دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره تفاصيل مسابقة جديدة من خلال حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتب العوضي :"زي ما وعدتكم بمناسبة جائزة أحسن ممثل.. المسابقة رقم 75 النهاردة الساعة 8 بليل، الحمد لله تالت جايزة السنة دي 2025 ".

واضاف :"جائزة أحسن ممثل يوم الجمعة القادم.. استنو السؤال و١٢ فائز، في حب اخواتي اللي دايما معاهم كاسح وناجح وبفضلهم بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى.. وربنا يديمها نعمة الأكثر مشاهدة والأكثر بحثاً والأكثر طعامة زي اخواتي الطعمين كده".

وكان قد عبر الفنان أحمد العوضى عن سعادته الكبيرة بالاحتفال بعيد ميلاده وسط متابعيه وجمهوره ومحبيه .

وقال العوضى، في بث مباشر عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك :" أجمل حاجة إنى أقضى عيد ميلادى مع أخواتى اللى بيحبونى وكان بالنسبة لى أحلى عيد ميلاد».

وأوضح قائلاً: «إن شاء الله عيد ميلادى السنة الجاية أقضيه معاكم أنا والمدام»، وأضاف مازحًا: «والسنة اللى بعدها أبقى أنا والمدام والولاد فى عيد ميلادي برضو، أنا أحب الأحداث كلها تحصل فى عيد ميلادي».

وأعرب الفنان أحمد العوضى، عن امتنانه الكبير لجمهوره بعد تصدر مسلسله فهد البطل قائمة الأكثر بحثًا فى جوجل لعام 2025، ومن قبله مسلسل حق عرب لعام 2024، موضحًا أنه النجم الأعلى أجرًا فى مصر.

وقال أحمد العوضى، فى بث مباشر عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: «أنا النجم الأعلى أجرًا فى مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعًا وده بدعم إخواتى ليا وفضل ربنا عليا، والمسابقات دى أقل حاجة أقدمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد فى مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة عيبة فى حقي».