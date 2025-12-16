قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احترس.. أسباب غير متوقعة وراء السعال المتكرر

سعال
سعال

يعد السعال من المشكلات الصحية الشائعةفي فصل الشتاء. إلا أن استمراره أو تكراره على فترات متقاربة يتطلب مراجعة الحالة الصحية العامة وزيارة الطبيب.

ووفقا لما جاء في موقع henryford تشمل الأسباب الشائعة للسعال ما يلي:

تلوث الهواء .. يمكن أن تتسبب المستويات العالية من الملوثات والجسيمات في الهواء في السعال. وتحقق من جودة الهواء في منطقتك ، وإذا كانت سيئة، تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشاقة في الهواء الطلق، واستخدم جهاز تنقية الهواء إن وجد.

الحساسية: يمكن أن تسبب حبوب اللقاح والحيوانات الأليفة والغبار وغيرها من مسببات الحساسية سيلان الأنف الخلفي والسعال. تقول الدكتورة دايزا: "قد يكون السعال المستمر أحد أعراض الحساسية .

الربو: يعاني العديد من المصابين بالربو من سعال مستمر.

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD): يُعرف أيضاً بحرقة المعدة أو ارتجاع الحمض، وغالباً ما يُسبب السعال لدى الكثيرين.

المهيجات: التعرض للعطور أو الهواء الجاف أو منتجات التنظيف أو الدخان يمكن أن يهيج مجرى الهواء لديك.

أمراض الرئة: التهاب الشعب الهوائية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والالتهاب الرئوي هي بعض أمراض الرئة التي يمكن أن تسبب السعال على المدى الطويل.

الأدوية: قد تسبب بعض الأدوية السعال كأثر جانبي وتشمل هذه الأدوية مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الأسبرين  والإيبوبروفين.

السعال أسباب السعال أسباب السعال المستمر أسباب السعال المتكرر الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

ترشيحاتنا

الملك عبد الله الثاني يلتقي وزيرة الخارجية السويدية

الملك عبد الله الثاني يلتقي وزيرة الخارجية السويدية ويبحث تعزيز التعاون الإقليمي

أرشيفية

أوروبا تواجه موجة مبكرة وعنيفة من إنفلونزا A وسلالة K تهدد موسم الأعياد

أرشيفية

الصحة العالمية: سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا A(H3N2) تنتشر في أكثر من 30 دولة

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد