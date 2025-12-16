احترس.. أسباب غير متوقعة وراء السعال المتكرر

يعد السعال من المشكلات الصحية الشائعةفي فصل الشتاء. إلا أن استمراره أو تكراره على فترات متقاربة يتطلب مراجعة الحالة الصحية العامة وزيارة الطبيب.

ووفقا لما جاء في موقع henryford تشمل الأسباب الشائعة للسعال ما يلي:

تلوث الهواء .. يمكن أن تتسبب المستويات العالية من الملوثات والجسيمات في الهواء في السعال. وتحقق من جودة الهواء في منطقتك ، وإذا كانت سيئة، تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشاقة في الهواء الطلق، واستخدم جهاز تنقية الهواء إن وجد.

الحساسية: يمكن أن تسبب حبوب اللقاح والحيوانات الأليفة والغبار وغيرها من مسببات الحساسية سيلان الأنف الخلفي والسعال. تقول الدكتورة دايزا: "قد يكون السعال المستمر أحد أعراض الحساسية .

الربو: يعاني العديد من المصابين بالربو من سعال مستمر.

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD): يُعرف أيضاً بحرقة المعدة أو ارتجاع الحمض، وغالباً ما يُسبب السعال لدى الكثيرين.

المهيجات: التعرض للعطور أو الهواء الجاف أو منتجات التنظيف أو الدخان يمكن أن يهيج مجرى الهواء لديك.

أمراض الرئة: التهاب الشعب الهوائية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والالتهاب الرئوي هي بعض أمراض الرئة التي يمكن أن تسبب السعال على المدى الطويل.

الأدوية: قد تسبب بعض الأدوية السعال كأثر جانبي وتشمل هذه الأدوية مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الأسبرين والإيبوبروفين.