فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات، الذي يضم أفضل اللاعبات في العالم، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل «ذا بيست» مساء يوم الثلاثاء في الدوحة، قطر.

يأتي حفل «ذا بيست» عشية مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال، المقررة على ملعب «أحمد بن علي المونديالي» بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامينجو البرازيلي.

وكانت قائمة المرشحات للتشكيل المثالي للسيدات لعام 2025 قد شهدت تواجد المصرية حبيبة عماد صبري، حارسة مرمى فريق مسار، ضمن المنافسات على مركز حراسة المرمى.

إلا أن الإعلان الرسمي خلال الحفل أكد اختيار هانا هامبتون، حارسة تشيلسي، لتكون الحارسة ضمن التشكيل المثالي للسيدات للعام الحالي، بينما لم يتم اختيار حبيبة عماد ضمن التشكيل النهائي.

التشكيل المثالي لعام 2025 – فئة السيدات