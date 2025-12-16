قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

برج سكني ملاصق | تصدعات منزل في كفر طهرمس وتوجيه عاجل من محافظة الجيزة

هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

التقت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة اليوم بديوان عام المحافظة بعدد من المواطنين من حي الهرم ومركز ومدينة كرداسة، للاستماع إلى الشكاوى والتوجيه بحلها، بحضور  محمد مرعي السكرتير العام المساعد.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بعقد اللقاء الدوري يوم الثلاثاء لمتابعة الشكاوى المقدمة من مواطني المحافظة والعمل على حلها.

وخلال اللقاء، تم عرض شكوى أحد المواطنين من سكان مساكن كفر طهرمس بمركز كرداسة يتضرر من حدوث تصدعات بالمنزل نتيجة وجود برج سكني ملاصق وبناءً على إفادة مركز ومدينة كرداسة، تبين أن الشاكي سبق وأن قام بهدم جزء من المنزل وإعادة بنائه دون إشراف هندسي مما نتج عنه حدوث شروخ بين الجزء القديم والجديد.


ووجهت نائب المحافظ بفحص حالة المنزل محل الشكوى والمنازل المحيطة من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وبيان موقفها لضمان أمن وسلامة المواطنين واتخاذ اللازم بناءً على ما تسفر عنه أعمال الفحص.


كما بحثت نائب المحافظ شكويين مقدمتين من المواطنين بنطاق قطاع حدائق الأهرام بحي الهرم؛ الأولى التضرر من قيام أحد العقارات ببناء دور مخالف فضلًا عن شغل الطريق بمواد البناء.
وعلى الفور، وجهت نائب المحافظ ببيان موقف لجنة المتغيرات المكانية بشأن الطابق محل الشكوى ومدى صلاحيته من حيث التراخيص ومطابقتها لما ورد ببيان اللجنة من عدمه واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة البت في الشكوى.


أما الشكوى الثانية، فتتعلق بتضرر أحد المواطنين من عدم تنفيذ قرار إزالة لتندة خاصة بأحد جيرانه بمدينة حدائق الأهرام، لمخالفتها وضم الفراغ السياحي بالدور الأول حيث وجهت نائب المحافظ رئيس حي الهرم بمتابعة الشكوى وسرعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.


حضر اللقاء المهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، والمستشار هاني عزت المستشار القانوني للمحافظة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبدالصادق رئيس حي الهرم، واللواء أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة كرداسة، ومسؤولو الإدارات المعنية.

محافظة الجيزة اخبار الجيزة شكاوى المواطنين

صينية سردين
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
حريق
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
