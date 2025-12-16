قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالتزامن مع العيد القومي لبورسعيد.. بورفؤاد تواصل تنفيذ مشروعات تطوير قطاع الطرق

تطوير مشروعات بورفؤاد
تطوير مشروعات بورفؤاد
محمد الغزاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة بورسعيد للارتقاء بقطاع الطرق والمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

استمرار أعمال تطوير مساكن الحزب الوطني بمدينة بورفؤاد

 

تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة مساكن الحزب الوطني بمدينة بورفؤاد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، وضمن خطة جهاز تعمير سيناء لتطوير المناطق السكنية والارتقاء بالبنية التحتية، وذلك تحت إشراف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، وبمتابعة المهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد.

وشهدت الأعمال الجارية الانتهاء من وضع الطبقة الإسفلتية السطحية بشارع المعتصم بالله، بداية من شارع محمد متولي الشعراوي وحتى شارع نور الإسلام وذلك في إطار مخطط تطوير ورفع كفاءة المنطقة بالتنسيق بين جهاز تعمير سيناء – منطقة تعمير بورسعيد، ومجلس مدينة بورفؤاد.

كما تشمل خطة التطوير أعمال رصف ورفع كفاءة وتجميل الشوارع، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة وتنفيذ أعمال لاندسكيب راقية، وإزالة ورفع الإشغالات والتعديات وتوسعة عدد من الطرق وتخصيص أماكن انتظار للسيارات إلى جانب تدعيم شبكة بالوعات الأمطار.

وتضمنت الأعمال إنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة، ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، مع الحفاظ على المسطحات الخضراء وإعادة تنسيق الزراعات العشوائية بما يتوافق مع المخطط العام للتطوير.

كما تم تنفيذ عدد 3 مطبات صناعية بشوارع مصعب بن عمير، وعمر بن عبد العزيز، والإمام أبو حنيفة، لضبط السرعات وتحقيق أعلى معدلات الأمان المروري داخل المنطقة.

ويمتد نطاق أعمال التطوير من شارع القدس الشريف وحتى شارع العباس، ومن شارع نور الإسلام وحتى شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي متضمنًا الشوارع الفرعية والممرات الداخلية في واحدة من أضخم مشروعات التطوير التي تشهدها مدينة بورفؤاد خلال الفترة الحالية.

استمرار أعمال المرحلة الثانية لتطوير ورفع كفاءة شارع عادل الجزار

وفي السياق ذاته، تتواصل أعمال المرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة شارع عادل الجزار بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير قطاع الطرق وتحقيق السيولة والانسيابية المرورية تحت إشراف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة إحسان برمة، وبالتنسيق مع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد.

وشهدت الأعمال الجارية استمرار وضع الطبقة الإسفلتية السطحية أعمال التطوير ورفع الكفاءة بداية من تقاطع شارع عادل الجزار مع شارع الجلاء وصولاً لشارع 23 يوليو بطول 280 متر.


كما تشمل أعمال التطوير رصف وتوسعة الطرق، وإنشاء أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة المناطق السكنية المحيطة من خلال الإضاءة بالأعمدة الديكورية الحديثة، وتنفيذ أعمال اللاندسكيب، إلى جانب تدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وأعمال التخطيط ووضع العلامات والإرشادات المرورية اللازمة.

