تحسبا لسقوط الأمطار.. محافظ بورسعيد: مظلات أمام لجان جولة الإعادة في انتخابات النواب

قال اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، إنَّه يستغل هذه المناسبة لتقديم التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة العام الجديد، متمنيًا أن يكون عام 2026 عامًا مليئًا بالخير والرخاء والتنمية والازدهار لمصر، وأن تواصل الدولة مسيرتها المعتادة نحو التقدم والنجاح.

وأوضح المحافظ، في لقاء مع شيماء رشاد، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن محافظة بورسعيد أنهت استعداداتها لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث تُجرى الإعادة في 22 لجنة انتخابية موزعة على ثلاثة أحياء ومدينة بورفؤاد، بين اثنين من المرشحين، مؤكدا أن الاستعدادات جاءت بنفس الكفاءة والتنظيم الذي تم اتباعه خلال الجولة الأولى، والتي تميزت بها بورسعيد مقارنة بعدد من المحافظات الأخرى.

وأضاف حبشي أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية نظرًا لتزامن الانتخابات مع موسم سقوط الأمطار، مشيرًا إلى تجهيز مظلات أمام اللجان لتوفير الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وفي أجواء من الحرية والطمأنينة.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، والانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد، إضافة إلى الدفع بنحو 15 سيارة شفط مياه ثقيلة للتعامل الفوري مع أي تجمعات محتملة للمياه، مشيرا إلى أن المحافظة لم تتلقَ أي شكاوى حتى الآن، بفضل الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ في مختلف أنحاء المحافظة.