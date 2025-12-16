قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد
المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

آية التيجي

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يحرص الكثيرون على ممارسة المشي الصباحي للحفاظ على اللياقة البدنية وصحة القلب.

ولكن الأطباء يحذرون من أن ممارسة المشي في الصباح الباكر خلال الطقس البارد قد لا تكون آمنة للجميع، وقد تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية، خاصة لدى المصابين بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وفقًا لموقع تايمز ناو، والسبب في ذلك:

ـ استنشاق الهواء البارد يجهد الرئتين:
التنفس في الهواء البارد، خصوصًا في الصباح الباكر، يؤدي إلى تضييق المجاري الهوائية، مما يسبب:

صعوبة في التنفس

زيادة إفراز المخاط

تفاقم أعراض الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن

وتكون هذه التأثيرات أكثر حدة عندما تكون درجات الحرارة منخفضة، ما يزيد العبء على الرئتين ويؤثر على صحة القلب.

ـ تأثير الهواء البارد على ضغط الدم والقلب:
درجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم ويجبر القلب على العمل بجهد أكبر.

النوبات القلبية أكثر شيوعًا في ساعات الصباح

البرد يزيد هذا الخطر بشكل ملحوظ

المصابون بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة

ـ الإجهاد البدني في الطقس البارد:
حتى المشي البسيط يحتاج مجهودًا أكبر للحفاظ على حرارة الجسم، ومع انقباض الأوعية الدموية يزداد الضغط على القلب، ما يرفع احتمالات مشاكل قلبية مفاجئة.

ـ زيادة خطر الحوادث في الصباح الشتوي:

انتشار الضباب الكثيف وانخفاض الرؤية

ارتفاع معدلات حوادث الطرق المرتبطة بالضباب

صعوبة رؤية العوائق أو المركبات

أفضل وقت للمشي في الشتاء

ـ ينصح الأطباء بتجنب المشي في ساعات الصباح الباكر، واختيار:

ـ منتصف الصباح أو فترة بعد الظهر، حيث تكون درجات الحرارة أعلى وتقل المخاطر على القلب والجهاز التنفسي.

نصائح المشي الآمن في الطقس البارد

ـ ارتداء ملابس دافئة متعددة الطبقات للحفاظ على حرارة الجسم وتقليل الضغط على القلب

ـ تمارين الإحماء داخل المنزل قبل الخروج لرفع معدل ضربات القلب تدريجيًا

ـ شرب الماء للحفاظ على رطوبة الجسم حتى في البرد

ـ التخطيط الجيد للمسار لتجنب الحوادث والضباب الكثيف

ـ مراقبة العلامات التحذيرية: التوقف فورًا واستشارة الطبيب عند ظهور ألم في الصدر، ضيق تنفس، دوخة، أو تعب شديد غير معتاد.

