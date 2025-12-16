الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أجواء باردة فى الصباح الباكر معتدلة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.



وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق.



وفرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء قد تكون غزيرة أحيانا وتصل لحد السيول على بعض المناطق. وفرص أمطار خفيفة الى متوسطة على مدن القناه وبعض محافظات الوجه البحرى وخليج السويس. وفرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من محافظة البحر الأحمر وقد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 12

دمياط 20 14

بورسعيد 19 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 21 13

نخل 18 06

كاترين 11 01

الطور 21 14

طابا 18 12

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 13

مطروح 20 14

السلوم 19 11

سيوة 21 10

رأس غارب 22 14

الغردقة 22 14

سفاجا 23 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 28 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 22 10

قنا 22 11

الأقصر 22 12

أسوان 23 12

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 23 12