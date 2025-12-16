بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب

يترقب عشاق الكرة العربية مباراة نهائي كأس العرب 2025، ويبحثون عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للقاء عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

نستعرض ترددات جميع القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب 2025.

تردد قناة beIN SPORTS HD المفتوحة

نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

عرب سات

التردد: 11566

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

تردد قناة الكأس HD1

نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

عرب سات

التردد: 12245

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD1

نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة دبي الرياضية 1

نايل سات

التردد: 12322

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

عرب سات

التردد: 12130

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

ياه سات

التردد: 11823

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد قناة الكويت الرياضية

نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27498

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

عرب سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الشارقة الرياضية

نايل سات

التردد: 11012

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

عرب سات

التردد: 11862

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة عمّان الرياضية

نايل سات

التردد: 12111

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

عرب سات

التردد: 12456

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

هوت بيرد

التردد: 12399

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

تُقام مباراة نهائي كأس العرب 2025 بين منتخبي المغرب والأردن يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، على ملعب لوسيل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحجز منتخب الأردن مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه الصعب والمهم على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، في لقاء نصف النهائي الذي أُقيم على ملعب البيت.

في المقابل، واصل منتخب المغرب عروضه القوية بعدما تخطى منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة، في مواجهة نصف النهائي التي احتضنها ملعب خليفة الدولي.

موعد مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025

تقام المباراة النهائية بين الأردن والمغرب يوم الخميس المقبل 18 ديسمبر 2025، في تمام الـ 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ 8:00 مساءً بتوقيت السعودية والدوحة.