بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب

يترقب عشاق الكرة العربية مباراة نهائي كأس العرب 2025، ويبحثون عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للقاء عبر الأقمار الصناعية المختلفة.
نستعرض ترددات جميع القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب 2025.
تردد قناة beIN SPORTS HD المفتوحة
نايل سات
التردد: 11054
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
الجودة: HD
عرب سات
التردد: 11566
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
الجودة: HD
تردد قناة الكأس HD1
نايل سات
التردد: 11919
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
الجودة: HD
عرب سات
التردد: 12245
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
الجودة: HD
تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD1
نايل سات
التردد: 12091
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: HD
عرب سات
التردد: 11804
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
الجودة: HD
تردد قناة دبي الرياضية 1
نايل سات
التردد: 12322
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
الجودة: HD
عرب سات
التردد: 12130
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
الجودة: SD
ياه سات
التردد: 11823
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
الجودة: HD
تردد قناة الكويت الرياضية
نايل سات
التردد: 11054
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27498
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
الجودة: HD
عرب سات
التردد: 12523
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
تردد قناة الشارقة الرياضية
نايل سات
التردد: 11012
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: HD
عرب سات
التردد: 11862
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
الجودة: HD
تردد قناة عمّان الرياضية
نايل سات
التردد: 12111
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: HD
عرب سات
التردد: 12456
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: HD
هوت بيرد
التردد: 12399
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
الجودة: HD
تُقام مباراة نهائي كأس العرب 2025 بين منتخبي المغرب والأردن يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، على ملعب لوسيل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وحجز منتخب الأردن مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه الصعب والمهم على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، في لقاء نصف النهائي الذي أُقيم على ملعب البيت.
في المقابل، واصل منتخب المغرب عروضه القوية بعدما تخطى منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة، في مواجهة نصف النهائي التي احتضنها ملعب خليفة الدولي.
موعد مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025
تقام المباراة النهائية بين الأردن والمغرب يوم الخميس المقبل 18 ديسمبر 2025، في تمام الـ 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ 8:00 مساءً بتوقيت السعودية والدوحة.