لا يستحق المشاركة أساسيا.. محمود أبو الدهب يفتح النار على نجم الأهلي

علق محمود أبو الدهب نجم النادى الأهلى السابق على خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الترجى التونسى بهدف نظيف فى ذهاب الدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا على ملعب حمادى العقربى بمدينة رادس.

وقال محمود أبو الدهب فى تصريحات عبر فضائية TeN: «ركلة الجزاء التى احتسبها حكم المباراة السنغالى عيسى سى لصالح فريق الترجى التونسى، صحيحة ولا شك فيها، حيث اصطدمت الكرة بيد محمد هانى لاعب الأحمر، ولا يوجد سبب للاعتراض من الأساس».

وأشار إلى أن الأهلى استحق الخسارة أمام الترجى من الناحية الفنية قبل أى شيء، وييس توروب المدير الفنى للفريق أدار اللقاء بشكل خاطئ وكانت هناك العديد من علامات الاستفهام فى تشكيل الفريق، وعلى رأسها عدم الاعتماد على مهاجم صريح والدفع بالمغربى أشرف بن شرقى فى مركز رأس الحربة.

وتابع: «أحمد سيد زيزو لم يقدم الأداء المنتظر مع الأهلى منذ انضمامه إلى الأحمر فى فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم، وأرى أنه لا يستحق المشاركة أساسياً مع الفريق ولابد من الاعتماد على حسين الشحات فى مركز الجناح الأيمن».

وأضاف أبو الدهب: «ديانج بيجري بالكورة وخلاص، وكان لازم مروان عطية يبدأ مباراة الترجي».