رمضان 2027 .. باسم سمرة أول المنضمين لمسلسل محمد رمضان الجديد

انضم الفنان باسم سمرة، لفريق عمل مسلسل الفنان محمد رمضان، الجديد، الذي يعود به الأخير للمنافسة في الموسم الدرامي الرمضاني، العام المُقبل 2027.

وتعاقد باسم سمرة، على المشاركة في بطولة مسلسل محمد رمضان، لموسم رمضان 2027، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، وهو من تأليف أحمد مراد، وسيتم عرضه عبر قناة mbc الفضائية.

أعمال باسم سمرة

من جهة أخرى، ينتظر الفنان باسم سمرة عرض فيلم الكراش، في شهر مايو الجاري، والذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد داوود.

الفيلم كوميديا رومانسية بطابع الصيف، ومن بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي .

أحدث أعمال باسم سمرة

وكان أحدث أعمال باسم سمرة، في السينما هو مشاركته في فيلم برشامة، المعروض في السينمات حاليا.

الفيلم من بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمره، مصطفى غريب، حاتم صلاح، من تأليف شيرين دياب، خالد دياب، أحمد الزغبي وإخراج خالد دياب.