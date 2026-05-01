الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان أثر الاحتيال المالي

أطلقت وزارة الأوقاف 26 قافلة دعوية للواعظات بجميع المديريات الإقليمية – عدا مديرية السويس – اليوم الجمعة الموافق 1 من مايو 2026م، تحت عنوان: «أثر الاحتيال المالي على الفرد والمجتمع (المستريح)» وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات

يأتي ذلك في إطار الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية لوزارة الأوقاف، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية الرامية إلى مواجهة التطرف بصوره كافة، والعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية، وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية ووطنية راسخة.

وتُبَيّن هذه القوافل دور الواعظات في نشر الوعي الديني الصحيح، ومعالجة القضايا المجتمعية المعاصرة، لا سيما ما يتعلق بالتحذير من صور النصب والاحتيال المالي التي تهدد استقرار الأفراد والمجتمع، وتؤدي إلى آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة.

كما تُعالج موضوع «المستريح» من منظور ديني وأخلاقي، من خلال بيان خطورة أكل أموال الناس بالباطل، وبيان حرمة الغش والخداع، وضرورة التحلي بالأمانة والصدق في المعاملات، مع توعية الجمهور بآليات الوقاية من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال المالي.

وسبقت هذه القوافل مقرأة قرآنية للواعظات بكل مديرية، في إطار حرص الوزارة على الجمع بين بناء الوعي الديني وتعزيز الارتباط بكتاب الله (عز وجل)، وتنمية الجوانب الإيمانية والعلمية لدى الواعظات.