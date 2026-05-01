الأوقاف تعقد برنامج لقاء الجمعة للأطفال بعنوان "ظاهرة الغش في الامتحانات"

عقدت وزارة الأوقاف اليوم برنامج: «لقاء الجمعة للأطفال» تحت عنوان: «ظاهرة الغش في الامتحانات»، والذي يعقد في الجمعة الأولى من كل شهر بالمساجد الكبرى بالمديريات، في عدد (27) مسجدًا، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وضمن جهودها الدعوية والتثقيفية المستمرة، وضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

وتناول البرنامج توعية الأطفال بخطورة ظاهرة الغش، وبيان آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، مع ترسيخ قيم الأمانة والصدق والاجتهاد، وبناء شخصية سوية قائمة على النزاهة وتحمل المسئولية.

ويهدف البرنامج إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى النشء، وغرس القيم الإيجابية في نفوسهم، وبناء وعي رشيد يحصّنهم من السلوكيات السلبية، وذلك في إطار دور الوزارة في رعاية النشء وتنمية قدراتهم الفكرية والسلوكية.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه اللقاءات تمثل أحد المحاور المهمة في خطتها الدعوية، التي تستهدف جميع فئات المجتمع، وبخاصة الأطفال، إيمانًا بأن بناء الإنسان يبدأ من النشأة، وأن الاستثمار الحقيقي هو في بناء العقول وغرس القيم.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يُنفَّذ من خلال نخبة من الأئمة والواعظات المؤهلين، بأساليب دعوية وتربوية تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال، بما يجمع بين التبسيط والتشويق، ويحقق أقصى درجات الاستفادة.

كما تؤكد استمرارها في تنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية الموجهة للأطفال والنشء، بما يعزز بناء الوعي الصحيح، وإعداد جيل قادر على الإسهام الفاعل في خدمة وطنه.