بعد 3 سنوات من الشرح.. وزير الأوقاف يشهد ختام قراءة كتاب «تاج العروس الحاوي»

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، المجلس الختامي لقراءة كتاب «تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس» للإمام ابن عطاء الله السكندري، بمسجد الإمام ابن عطاء الله السكندري بالقاهرة، بحضور نخبة من العلماء والمحبين وطلاب العلم، وذلك بعد مسيرة علمية استغرقت نحو ثلاث سنوات من القراءة والشرح المنتظم، حيث تولى شرح الكتاب الأستاذ الدكتور محمد مهنا - أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، من خلال مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم جمعة، وشهد حضورًا واسعًا من طلبة العلم المصريين والوافدين.



وحضر فعاليات المجلس الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والأستاذ الدكتور رفعت فوزي - أستاذ الحديث وعلومه بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان - عضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أحمد جمال علي - مدير مديرية أوقاف القاهرة، والأستاذ الدكتور سعيد القرني - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالفيوم، والدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور عطية مصطفى - وكيل كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية سابقًا، والشيخ يوسف الحسني - رئيس المركز الإسلامي بكندا.



وأكد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، خلال كلمته، أن قراءة الكتب بجوار مؤلفيها وعلى مسمع منهم سنة علمية أصيلة درج عليها بعض العلماء عبر تاريخ الأمة الإسلامية، مستشهدًا بما كان من قراءة الإمام مالك رضي الله عنه لـ«الموطأ» في الروضة الشريفة، ثم ما تبعه من حرص العلماء على هذا النهج العلمي الأصيل.



وأشار إلى المكانة العلمية والروحية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، وما تميزت به مؤلفاته من معانٍ تربوية ونفحات إيمانية سامية، مبينًا أن كتاب «تاج العروس» من الكتب التي تُعنى بتزكية النفس وتهذيب السلوك، وتربية القلب على معاني الصفاء والأدب مع الله تعالى ومع الخلق.



كما تناول جانبًا من إجلال العلماء للإمام ابن عطاء الله السكندري، مستعرضًا وصية الإمام الكمال ابن الهمام أن يُدفن عند قدميه تقديرًا لمكانته العلمية والروحية.



وثمّن وزير الأوقاف جهود الدكتور محمد مهنا في المواظبة على عقد مجلس قراءة هذا الكتاب الشريف أسبوعيًّا بجوار مرقد الإمام، معربًا عن أمله في استمرار هذه السنة العلمية المباركة وتوارثها بين الأجيال.



وأوضح أن الغرض الأسمى من هذا العلم يتمثل في تزكية النفس وتهذيبها، داعيًا الحاضرين إلى الاجتهاد في تطهير النفوس من الأهواء والآفات، والتحلي بالأخلاق الكريمة، وحسن المعاملة في مختلف شئون الحياة.



وفي ختام المجلس، أجاز الدكتور أسامة الأزهري الحاضرين في كتاب «تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس»، وسائر المرويات والأسانيد التي تلقاها عن مشايخه، بسند متصل ينتهي إلى الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، موصيًا الجميع بالتقوى وتحري الدقة في طلب العلم.



كما أجاز الدكتور رفعت فوزي، والأستاذ الدكتور محمد مهنا، جميع الحاضرين، في مشهد علمي يعكس عمق الاتصال بالسند العلمي الأصيل، ويؤكد استمرارية منهج التلقي في الأمة.