دفاع زيزو يتقدم بطلب لاتحاد الكرة لمعرفة مصير شكوى اللاعب ضد الزمالك

تقدم المحامي أشرف عبدالعزيز دفاع اللاعب أحمد سيد زيزو بطلب رسمية إلى لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، لمعرفة ما تم في شكوى اللاعب ضد الزمالك، للمطالبة بالحصول على المستحقات المالية الخاصة بموكله.

تفاصيل المطالبة.. ملايين الجنيهات ومكافآت متأخرة

وكشفت الشكوى أن إجمالي المستحقات المالية المتأخرة تُقدّر بـ 82 مليون و502 ألف و563 جنيه، تشمل بنود التعاقد ومكافآت الفوز، من بينها مكافأة التتويج بكأس مصر، إضافة إلى أقساط لم يتم سدادها من قبل النادي.

إجراءات قانونية وجلسات رسمية دون حسم

وأوضحت المذكرة أنه تم سداد الرسوم المقررة، وتحديد جلسة لنظر الشكوى داخل اتحاد الكرة، بحضور اللاعب ومحاميه، إلا أن النزاع لم يُحسم حتى الآن، مع استمرار تأخر الرد النهائي من جانب النادي.

انتظار قرار اتحاد الكرة بعد شهور من التأجيل

وأكد الطلب أن نادي الزمالك لم يقدم ردًا حاسمًا أو تسوية نهائية منذ بدء النزاع، ما دفع اللاعب للتصعيد القانوني، في انتظار قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بعد مرور عدة أشهر على تقديم الشكوى.

أزمة جديدة تضرب القلعة البيضاء

وتضيف هذه القضية حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي تواجه الزمالك خلال الفترة الأخيرة، في ظل ضغوط مالية وإدارية متزايدة قد تؤثر على استقرار الفريق مستقبلًا.