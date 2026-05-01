شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، مع وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع، ما يعكس استمرار تحركات العملة الكويتية عند مستويات مرتفعة مقارنة بباقي العملات العربية والأجنبية.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في عدد من البنوك الكبرى مستويات تدور حول 174 جنيهًا للشراء، بينما تجاوز 175 جنيهًا للبيع في بعض البنوك، وفقًا لآخر تحديثات صادرة منذ ساعات قليلة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم

جاءت أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم على النحو التالي:

في QNB الأهلي سجل نحو 174.666 جنيه للشراء و174.935 جنيه للبيع

في المصرف العربي الدولي بلغ 174.633 جنيه للشراء و174.959 جنيه للبيع

في البنك المركزي المصري سجل 174.544 جنيه للشراء و175.055 جنيه للبيع

كما جاءت الأسعار في بنوك أخرى كالتالي:

بنك قناة السويس: 172.873 شراء – 174.870 بيع

كريدي أجريكول: 172.870 شراء – 174.870 بيع

بنك مصر: 171.754 شراء – 175.049 بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 171.360 شراء – 174.927 بيع

أقل وأعلى سعر للدينار الكويتي اليوم

سجل الدينار الكويتي أقل سعر شراء في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) عند 166.542 جنيه، بينما جاء أعلى سعر بيع في بنك الكويت الوطني NBK عند 176.694 جنيه، ما يعكس وجود تباين ملحوظ بين البنوك.

كما سجل في:

بنك الإسكندرية: 169.646 شراء – 175.685 بيع

البنك الأهلي المصري: 169.633 شراء – 174.992 بيع

لماذا يختلف سعر الدينار الكويتي من بنك لآخر؟

يرجع اختلاف سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بين البنوك إلى عدة عوامل، أبرزها:

حجم الطلب على العملة داخل كل بنك

سياسات التسعير الخاصة بكل مؤسسة مصرفية

توافر السيولة من العملة الأجنبية

حركة السوق العالمية وأسعار الصرف

ويُعد الدينار الكويتي من أعلى العملات قيمة عالميًا، لذلك يحظى بمتابعة مستمرة من قبل العاملين بالخارج والمستثمرين.

توقعات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

يتوقع خبراء أن يظل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في نطاقه الحالي خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات حدوث تحركات طفيفة وفقًا لتغيرات السوق والعرض والطلب، خاصة مع استمرار متابعة قرارات السياسة النقدية وحركة العملات الأجنبية.