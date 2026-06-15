الديهي: ملف الصواريخ الباليستية لم يتم التطرق له في مفاوضات واشنطن وطهران

كشف الإعلامي نشأت الديهي عن تفاصيل الإعلان المرتقب بشأن ملف العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشيرًا إلى أن العالم كان يتجه خلال الفترة الأخيرة نحو التوصل إلى اتفاق جرى العمل على تنفيذه حتى الساعات الماضية.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، من مدينة إيفيان الفرنسية، أن بعض الأطراف، وفي مقدمتها إسرائيل كانت تسعى لإرباك مسار الاتفاق أو تعطيله، إلا أن الإدارة الأمريكية كانت متمسكة بالمضي قدمًا نحو إتمامه، في إطار ما وصفه بـ"اتفاق الضرورة".



وأضاف أن الرئيس الأمريكي يسعى من خلال هذا الاتفاق إلى تحقيق اختراق سياسي مهم، خاصة في ظل استحقاقات انتخابية، معتبرًا أن الاتفاق يمثل ورقة ضغط سياسية مهمة في هذا التوقيت.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن نحو 14 بندًا، من بينها وقف فوري لإطلاق النار، وفتح مضيق هرمز، إلى جانب ضمانات بعدم استهداف إيران أو التعرض لها عسكريًا.



ولفت إلى أن بعض الملفات الحساسة لم يتم التطرق إليها بشكل نهائي، من بينها ملف الصواريخ الباليستية، وعلاقة إيران بما وصفه بـ"الأذرع الإقليمية" في المنطقة.