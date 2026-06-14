نشأت الديهي: مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع فرصة لدفع جهود حل القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مدينة جنيف السويسرية تستعد لاستقبال زعماء وقادة العالم المشاركين في قمة مجموعة السبع، مشيرًا إلى أن مصر تشارك في القمة بدعوة من الرئيس الفرنسي، في ثاني مشاركة مصرية بهذا الحدث الدولي المهم.



وأوضح "الديهي" خلال بث مباشر نشره عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك"، أن القمة ستشهد مناقشة عدد من الملفات والقضايا الدولية الملحة على مدار ثلاثة أيام متواصلة من الاجتماعات والمباحثات، في ظل حالة من القلق العالمي بشأن مستقبل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العديد من مناطق العالم.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في أعمال القمة واللقاءات الثنائية التي تعقد على هامشها، مؤكدًا أهمية هذه المشاركة في تعزيز الدور المصري على الساحة الدولية، وطرح رؤية القاهرة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف أن اللقاءات المرتقبة تمثل فرصة مهمة لدعم الجهود الرامية إلى التوصل لحلول للأزمات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي.

القضايا الإقليمية والدولية

وشدد الديهي على أن مشاركة مصر في قمة السبع تعكس مكانتها ودورها المحوري في القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية.