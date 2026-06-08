نشأت الديهي يسخر من واقعة الكوتش منة: نطلق عليها أنثى العوضي

علق الإعلامي نشأت الديهي على واقعة "الكوتش منة"، التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والإدارية بحقها بعد اتهامها بانتحال صفة طبيب، قائلًا "يمكن أن نطلق عليها أنثى العوضي".



وقال خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، إن نقابة الأطباء تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد منة الله محسن عبد المنعم، متهمة إياها بانتحال صفة طبيب وممارسة أنشطة علاجية دون سند قانوني، رغم أنها ليست حاصلة على مؤهل طبي، بحسب ما ورد في البلاغ.



وأضاف أن المتهمة كانت تدير مركزًا بمنطقة الشيخ زايد، كما تمتلك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقدم من خلالها محتوى ونصائح ذات طابع طبي، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تأثير هذه الممارسات على المرضى والمتابعين.

إغلاق المركز الذي كانت تديره



وأوضح أن الجهات المختصة اتخذت إجراءات بحق المتهمة، حيث قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهورها في وسائل الإعلام، كما جرى حجب حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أصدرت وزارة الصحة قرارًا بإغلاق المركز الذي كانت تديره بمدينة الشيخ زايد.