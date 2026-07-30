أبو العينين: القيادة السياسية ستتخذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وحماية مصالحه العليا

أبو العينين:

القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. والشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته

مصر دولة قوية وكبيرة تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها

نؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي

القيادة السياسية ستتخذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن وحماية مصالحه العليا

نثمن بيان الحكومة وإعلان نتائج التحقيقات بكل شفافية لإطلاع الرأي العام على الحقائق

ندين حادث دمياط.. أمن مصر وسيادتها ومرافقها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها

أحذر من الانسياق وراء الشائعات والدعوات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة ونشر الفوضي

وعي المصريين واصطفافهم خلف دولتهم خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن واستقراره

أجهزة الدولة تعاملت بكفاءة في تفعيل خطط الطوارئ واحتواء الموقف والحد من تداعياته

أكد النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن القيادة السياسية تمتلك رؤية واضحة وإرادة حاسمة للحفاظ على أمن الوطن وصون مصالحه العليا، مشددًا على ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري.

وقال أبو العينين إن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في مواجهة مختلف التحديات، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة.

وثمن نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية بيان الحكومة بشأن حادث ميناء دمياط، مشيدًا بإعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، بما يعكس التزام الدولة بالمصارحة وإطلاع الرأي العام على الحقائق، ويؤكد قوة مؤسساتها وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة ومسؤولية.

وأكد أبو العينين أن مصر دولة قوية وكبيرة تمتلك من القوة والإرادة ما يمكنها من الدفاع عن مقدراتها، مشددًا على أن أمن مصر وسيادتها ومرافقها الحيوية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، ومعلنًا إدانته الكاملة لحادث ميناء دمياط.

وأشار إلى أن أجهزة الدولة تعاملت بكفاءة في تفعيل خطط الطوارئ واحتواء الموقف والحد من تداعياته، بما يعكس جاهزية مؤسساتها، محذرًا في الوقت نفسه من الانسياق وراء الشائعات والدعوات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة ونشر الفوضى، مؤكدًا أن وعي المصريين واصطفافهم خلف دولتهم يمثلان خط الدفاع الأول لحماية أمن الوطن واستقراره.