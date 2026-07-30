السلطات اليونانية تجلي 31 شخصًا بحرًا بعد حرائق الغابات في جزيرة كريت

أجلت السلطات اليونانية 31 شخصًا بحرًا من شواطئ جنوب جزيرة كريت، بينما كانوا يفرون من حرائق غابات واسعة النطاق تجتاح المنطقة.

وقال خفر السواحل - في بيان اليوم الخميس - إن ثلاثًا من سفنه، إلى جانب زورق دورية تابع لوكالة الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، شاركت في العملية لإجلاء أشخاص من شواطئ قرب قرية أجيوس بافلوس، التي صدر أمر بإخلائها أمس. كما ساهمت قوارب خاصة في عمليات الإجلاء.

وأضاف البيان أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم نُقلوا إلى ميناء كوكينوس بيرجوس.

وأوضح خفر السواحل أن العملية نُفذت في ظل ظروف جوية صعبة، شملت رياحًا شديدة وانخفاضًا كبيرًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أن ثلاث سفن تابعة له ظلت في حالة تأهب في المنطقة طوال الليل تحسبًا للحاجة إلى تنفيذ عمليات إجلاء إضافية عبر البحر.