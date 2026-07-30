تركيا تنضم إلى صندوق استثماري لدعم إنتاج وقود الطيران المستدام

أعلنت الخطوط الجوية التركية الناقل الوطنى لتركيا انضمامها إلى صندوق استثماري دولي يهدف إلى تسريع إنتاج وقود الطيران المستدام، وذلك في إطار استراتيجيتها للنمو طويل الأمد وتعزيز أمن سلاسل الإمداد ودعم مستهدفات خفض الانبعاثات في قطاع الطيران.

يستهدف الصندوق، الذي أُسس في ديسمبر 2023، زيادة القدرة الإنتاجية لوقود الطيران المستدام من خلال الاستثمار في مشروعات بلغت مراحل متقدمة من النضج التقني، مع تنويع المحفظة عبر تقنيات إنتاج مختلفة ومناطق جغرافية متعددة. ويضم الصندوق مستثمرين من شركات طيران ومؤسسات عالمية في قطاعي الطيران والتمويل، بما يعزز قاعدة التمويل الموجهة لتطوير هذا النوع من الوقود منخفض الانبعاثات.

ويوفر الانضمام إلى الصندوق فرصة لتعزيز الوصول إلى إمدادات وقود الطيران المستدام، إلى جانب الاقتراب من مشروعات التطوير التقني وسلاسل المواد الأولية المرتبطة به، بما يدعم جاهزية الناقلة لمتطلبات التحول البيئي في الصناعة.

وتؤكد الخطوط الجوية التركية، التي تُسيّر رحلات إلى أكبر عدد من الدول حول العالم، مواصلة دعمها للمبادرات الاستثمارية والشراكات الدولية الرامية إلى توسيع استخدام الوقود المستدام، ضمن رؤيتها لتحقيق نمو متوازن يراعي المتطلبات البيئية والتشغيلية على المدى الطويل.