القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تدمر أي مقاتلات خلال الهجمات الأخيرة

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن إيران لم تدمر أي مقاتلات أمريكية خلال الهجمات الأخيرة ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن السفينة التجارية NORA لم تخترق الحصار الفولاذي على إيران.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: “اعترضنا جميع الصواريخ والمسيرات في الهجمات الإيرانية الأخيرة”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لم يحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - خلال اجتماعهما - باستئناف الهجمات على إيران ، مشيرا إلى أنهما بحثا خيارات متنوعة بشأن إيران بما فيها التفاوض معها على اتفاقية أوسع.

ونقلت إيه بي سي نيوز عن نتنياهو قوله: من الخيارات التي بحثتها مع الرئيس ترامب مواصلة حصار مضيق هرمز أو اتخاذ إجراءات عسكرية، مضيفا “ لم أضلل أحدا ولا أحد يملي على الرئيس ترامب ما يجب عليه فعله”.