فوكس نيوز: إدارة ترامب عرضت عليه خيارات لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع ضد إيران

أفادت فوكس نيوز، بأن إدارة ترامب عرضت عليه خيارات لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع ضد إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لم يحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - خلال اجتماعهما - باستئناف الهجمات على إيران ، مشيرا إلى أنهما بحثا خيارات متنوعة بشأن إيران بما فيها التفاوض معها على اتفاقية أوسع.

ونقلت إيه بي سي نيوز عن نتنياهو القول: من الخيارات التي بحثتها مع الرئيس ترامب مواصلة حصار مضيق هرمز أو اتخاذ إجراءات عسكرية، مضيفا “ لم أضلل أحدا ولا أحد يملي على الرئيس ترامب ما يجب عليه فعله”.