أخبار التكنولوجيا | أول جهاز لوحي مقاوم للماء من أبل .. خطوات عملية لإنقاذ بطارية هاتفك من الاستنزاف

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها

أول جهاز لوحي مقاوم للماء من أبل ينطلق هذا العام.. إليك أهم مواصفاته

لطالما تميزت أجهزة آيفون بمستويات متفاوتة من مقاومة الماء ورغم ذلك، إذا سبق لك أن غمرت جهاز آيباد الخاص بك في الماء، فستعرف بالفعل أن أجهزة آبل اللوحية ليست مقاومة للماء.

بحسب تقرير جديد ، من المقرر إطلاق أول جهاز آيباد مقاوم للماء من آبل بحلول نهاية هذا العام . ومن المتوقع أن يكون هذا الطراز المقاوم للماء هو جهاز آيباد ميني الجديد بتصميمه المُعاد ابتكاره.

هاتف سينهي أزمة شحن البطارية! تعرف على مواصفات Vivo S2 5G الجديد

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء هاتف Vivo S2 5G والمتوقع أن يأتي بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد

قد تشمل خيارات الألوان الأزرق الياقوتي والبرونزي ويعد من المتوقع أن يبلغ سعر نسخة التخزين بسعة 128 جيجابايت 51,999 روبية حوالي 27,757.14 جنيه مصري

خطوات عملية لإنقاذ بطارية هاتفك من الاستنزاف

هل ينفد شحن هاتفك أسرع مما ترغب؟ على الرغم من بطاريته القوية بسعة 5500 مللي أمبير المصممة للاستخدام طوال اليوم، إلا أن هناك عوامل مختلفة قد تتسبب في استنزاف شحن هاتفك بشكل أسرع من المتوقع.

إليك بعض النصائح العملية لمساعدتك على إطالة عمر بطارية هاتفك، بدءًا من معرفة حالتها الحالية والتأكد من تحديث جميع البرامج، مرورًا بتحسين إعدادات البطارية، وصولًا إلى تطوير عادات موفرة للطاقة، وانتهاءً بضمان صحة البطارية على المدى الطويل.

وداعاً لأكبر عيب في ساعات Pixel Watch.. ميزة برمجية جديدة تحل المشكلة!

تعمل شركة جوجل على تطوير ميزة جديدة وهي ميزة فتح القفل وذلك مباشرة من الهاتف وإلى ساعات بيكسل وستقوم هذه الميزة بفتح ساعتك تلقائيًا بعد فتح هاتفك Pixel المقترن، مما يعكس فعليًا ميزة فتح الساعة الحالية.

على الجانب الآخر يعد من المتوقع أن تصل هذه الميزة لكلا من أجهزة Pixel من خلال تطبيق خدمات الهاتف والساعة المتصلة من Google.

تغيير تاريخي في تصميم الآيفون القادم.. ماذا تخطط أبل؟

من المتوقع أن يصل هاتف آيفون الخاص بالذكرى السنوية العشرين لشركة ابل في خريف عام 2027،

يعد من المتوقع أن يُعيد هذا الجهاز، من نواحٍ عديدة، تجربة هاتف iPhone X، الذي احتفل بالذكرى العاشرة لإطلاقه عام 2017، وذلك بالتخلي عن زر الشاشة الرئيسية وتقديم شاشة كاملة الحواف.

تشير الشائعات إلى أن طراز 2027 سيُحدث نقلة نوعية في لغة التصميم التي ميزت هواتف iPhone منذ ذلك الحين، ومن المرجح أن يُرسي معايير التصميم للسنوات القادمة.

ومن المتوقع إطلاق الجهاز في خريف عام 2027 بالتزامن مع إطلاق الجيل الثاني من هواتف iPhone القابلة للطي.