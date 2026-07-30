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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أول جهاز لوحي مقاوم للماء من أبل ينطلق هذا العام.. إليك أهم مواصفاته

جهاز آيباد
جهاز آيباد
لمياء الياسين
نتيجة الثانوية العامة 2026

لطالما تميزت أجهزة آيفون بمستويات متفاوتة من مقاومة الماء ورغم ذلك، إذا سبق لك أن غمرت جهاز آيباد الخاص بك في الماء، فستعرف بالفعل أن أجهزة آبل اللوحية ليست مقاومة للماء.

بحسب تقرير جديد ، من المقرر إطلاق أول جهاز آيباد مقاوم للماء من آبل بحلول نهاية هذا العام . ومن المتوقع أن يكون هذا الطراز المقاوم للماء هو جهاز آيباد ميني الجديد بتصميمه المُعاد ابتكاره.

جهاز iPad mini

يشير التقرير إلى أن نهج آبل في مقاومة الماء في جهاز iPad يختلف عن نهجها في جهاز iPhone. ووفقًا للتقرير، صممت آبل "نظام مكبر صوت يعتمد على الاهتزاز"، حيث ينتقل الصوت من سطح هيكل الجهاز اللوحي. وهذا يعني أن جهاز iPad mini الجديد لن يحتاج إلى فتحات مكبر صوت مادية، مما سيحد بشكل كبير من نقاط دخول الماء والغبار والجسيمات الأخرى غير المرغوب فيها.

يشير موقع MacRumors فلا تزال درجة حماية جهاز iPad mini الجديد، التي تقيس مقاومة الجهاز للغبار والسوائل كالماء، غير معروفة. أما هاتف iPhone 17، فيحمل تصنيف IP68، ما يعني أنه يمكن غمره في الماء حتى عمق 6 أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

في السياق نفسه شهدت سلسلة iPad mini آخر تحديث لها عندما حصلت على معالج A17 Pro في عام 2024. ورغم ذلك، بخلاف ذلك، ظل الجهاز كما هو. وكان آخر تصميم جديد لجهاز iPad mini في عام 2021.

أفادت شركة آبل  أن جهاز iPad mini سيحصل على بعض الترقيات الكبيرة، بما في ذلك شاشة OLED، والتي ستكون الأولى من نوعها للجهاز.

لقد كان من الأفضل بالتأكيد إطلاق الجهاز قبل رحلات الشاطئ وحفلات المسابح هذا الصيف. لكن يمكنك دائمًا البدء بالتخطيط للصيف المقبل ويعد  من المتوقع إطلاق جهاز iPad mini الجديد بحلول أكتوبر.

من جانبها تبيع شركة آبل حاليًا جهاز iPad mini الأساسي بسعر 599 دولارًا أمريكيًا، بعد أن رفعت الشركة أسعار جميع منتجاتها في وقت سابق من هذا العام. ورغم ذلك، فإن إضافة شاشة OLED قد تؤدي إلى ارتفاع سعر جهاز iPad mini الجديد.

أجهزة آيفون أجهزة آبل جهاز آيباد مكبر صوت هاتف iPhone جهاز iPad mini شاشة OLED

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