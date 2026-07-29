قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تقدم تظلمًا على نتيجة الثانوية العامة 2026؟ الرابط وقيمة الرسوم
السيول تدمر 200 منزل وتودي بحياة 3 أشخاص في أفغانستان
قبل بداية «إيراولا» .. أرقام صفقات ليفربول الموسم الماضي
وزير خارجية فرنسا يُذكّر بجهود بلاده لإنقاذ حل الدولتين
فيينا تحتفي بـ 70 عاماً من العلاقات النمساوية السودانية وتودع السفير مجدي مفضل
موعد صرف معاشات أغسطس 2026 وأماكن الحصول عليها رسميًا
أكسيوس: كوشنر وويتكوف يعتزمان زيارة كييف خلال أسبوعين لبحث سبل إنهاء الحرب
طارق السيد: بقاء أفشة في الأهلي «مرهون» برحيل «بن رمضان»
«بشكتاش» يهتم بالتعاقد مع لاعب ليفربول بعد فشل صفقة «صلاح»
«مانشيني» يعود إلى قيادة إيطاليا برسالة اعتذار مؤثرة: «ارتكبت خطأً فادحًا»
القصة الكاملة لوفاة يوسف.. ضحى بحياته لإنقاذ آخرين قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة
سنضربها بقوة.. ترامب يتوعد إيران ويدعو الكونجرس لفرض رسوم جمركية ضدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استعدوا للمفاجآت.. 5 هواتف جديدة تجتاح الأسواق في أغسطس 2026

5 هواتف جديدة تستعد لاجتياح الأسواق في أغسطس 2026
5 هواتف جديدة تستعد لاجتياح الأسواق في أغسطس 2026
شيماء عبد المنعم
نتيجة الثانوية العامة 2026

بعد شهر يوليو الذي شهد الكشف عن أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي وواجهة One UI 9.0، إلى جانب إطلاقات متوسطة مثل سلسلة أوبو Reno 16 وNothing Phone (4b)، تستعد شركات الهواتف الذكية لشهر أغسطس بمجموعة من الإطلاقات المرتقبة، يتقدمها الجيل الجديد من هواتف جوجل Pixel 11.

فيما يلي نستعرض أبرز الهواتف المنتظر إطلاقها خلال أغسطس 2026:

1. هاتف جوجل Pixel 11.. نجم الشهر:

أكدت شركة جوجل أن سلسلة Pixel 11 ستكشف رسميا خلال فعالية Made by Google في 12 أغسطس، مع فتح باب الطلب المسبق في اليوم نفسه، ومن المتوقع أن تضم السلسلة أربعة طرازات هي:

Pixel 11
Pixel 11 Pro
Pixel 11 Pro XL
Pixel 11 Pro Fold

وستعتمد جميعها على معالج Tensor G6 الجديد بدقة تصنيع 2 نانومتر، مع تحسينات في قدرات الذكاء الاصطناعي Gemini، وتطويرات في الكاميرات والتصوير الحاسوبي.

ومن أبرز الإضافات الجديدة ميزة Pixel Glow، وهي شريط إضاءة متعدد الألوان مدمج في وحدة الكاميرا الخلفية لتنبيه المستخدم بالإشعارات، على غرار واجهة Glyph في هواتف Nothing.

Pixel 11

2. هاتف iQOO Z11:

تستعد iQOO لإطلاق هاتف Z11 في السوق الهندية خلال أغسطس، مع بعض الاختلافات عن النسخة الصينية.

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.83 بوصة، ومعالج ميدياتك Dimensity 7500، وبطارية ضخمة بسعة 9020 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 90 وات، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

هاتف iQOO Z11

3. هاتف فيفو Vivo V80:

تواصل فيفو التركيز على الهواتف الموجهة لعشاق التصوير عبر سلسلة V80 الجديدة.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، ومعالج Snapdragon 7 Gen 4، وبطارية 7200 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 90 وات.

كما يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب للتقريب، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP69.

Vivo V80

4. هاتف شاومي POCO M8 Power 5G:

أكدت شركة شاومي إطلاق هاتف بوكو الاقتصادي M8 Power 5G في 4 أغسطس.

ويتميز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، وشاشة AMOLED، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب معالج Snapdragon 4 Gen 4، وشحن سريع بقدرة 45 وات، مع توقعات بأن يبقى سعره ضمن الفئة الاقتصادية.

POCO M8 Power 5G

5. هاتف فيفو Vivo S2:

تستعد فيفو لإحياء سلسلة S في الهند بعد غياب دام نحو سبع سنوات، عبر إطلاق Vivo S2 خلال أغسطس.

وتشير التسريبات إلى أنه سيحمل شاشة AMOLED قياس 6.59 بوصة، ومعالج ميدياتك Dimensity 7360، وبطارية 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

Vivo S2
هواتف جديدة هواتف 2026 هواتف جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

تنسيق الكليات 2026

تنسيق الكليات2026.. قائمة معاهد تقبل من 50%

تنسيق الجامعات 2026

لطلاب الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي

الجامعات الأهلية

خريطة الأمل بعد الثانوية.. ننشر الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية 2026

تنسيق حاسبات ومعلومات2025

يبدأ من 83.4%.. تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

بالصور

طريقة تحضير البيتزا البيبرونى

طريقة تحضير البيتزا الببرونى..
طريقة تحضير البيتزا الببرونى..
طريقة تحضير البيتزا الببرونى..

قبل وصولها مصر.. مواصفات هيونداي فينيو 2027

هيونداي فينيو
هيونداي فينيو
هيونداي فينيو

طريقة عمل فتة المسخن

طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن

إليسا تبهر متابعيها فى آخر حفل غنائى لها

إاليسا تبهر متابعيها فى اخر حفل غنائى لها
إاليسا تبهر متابعيها فى اخر حفل غنائى لها
إاليسا تبهر متابعيها فى اخر حفل غنائى لها

فيديو

كريم سامي مغاوري

كريم سامي مغاوري: أحضر لمسلسل «بيت بابا».. ولم أحسم وجودي في رمضان 2027 |فيديو

عمر محمد رياض

عمر محمد رياض: شهيرة تتمنى العودة بعمل يليق بتاريخها.. وأراهن على نجاح «تروما» |فيديو

أحمد بتشان

أمل ضعيف.. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد