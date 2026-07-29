استعدوا للمفاجآت.. 5 هواتف جديدة تجتاح الأسواق في أغسطس 2026

بعد شهر يوليو الذي شهد الكشف عن أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي وواجهة One UI 9.0، إلى جانب إطلاقات متوسطة مثل سلسلة أوبو Reno 16 وNothing Phone (4b)، تستعد شركات الهواتف الذكية لشهر أغسطس بمجموعة من الإطلاقات المرتقبة، يتقدمها الجيل الجديد من هواتف جوجل Pixel 11.

فيما يلي نستعرض أبرز الهواتف المنتظر إطلاقها خلال أغسطس 2026:

1. هاتف جوجل Pixel 11.. نجم الشهر:

أكدت شركة جوجل أن سلسلة Pixel 11 ستكشف رسميا خلال فعالية Made by Google في 12 أغسطس، مع فتح باب الطلب المسبق في اليوم نفسه، ومن المتوقع أن تضم السلسلة أربعة طرازات هي:

Pixel 11

Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro XL

Pixel 11 Pro Fold

وستعتمد جميعها على معالج Tensor G6 الجديد بدقة تصنيع 2 نانومتر، مع تحسينات في قدرات الذكاء الاصطناعي Gemini، وتطويرات في الكاميرات والتصوير الحاسوبي.

ومن أبرز الإضافات الجديدة ميزة Pixel Glow، وهي شريط إضاءة متعدد الألوان مدمج في وحدة الكاميرا الخلفية لتنبيه المستخدم بالإشعارات، على غرار واجهة Glyph في هواتف Nothing.

Pixel 11

2. هاتف iQOO Z11:

تستعد iQOO لإطلاق هاتف Z11 في السوق الهندية خلال أغسطس، مع بعض الاختلافات عن النسخة الصينية.

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.83 بوصة، ومعالج ميدياتك Dimensity 7500، وبطارية ضخمة بسعة 9020 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 90 وات، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

هاتف iQOO Z11

3. هاتف فيفو Vivo V80:

تواصل فيفو التركيز على الهواتف الموجهة لعشاق التصوير عبر سلسلة V80 الجديدة.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، ومعالج Snapdragon 7 Gen 4، وبطارية 7200 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 90 وات.

كما يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب للتقريب، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP69.

Vivo V80

4. هاتف شاومي POCO M8 Power 5G:

أكدت شركة شاومي إطلاق هاتف بوكو الاقتصادي M8 Power 5G في 4 أغسطس.

ويتميز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، وشاشة AMOLED، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب معالج Snapdragon 4 Gen 4، وشحن سريع بقدرة 45 وات، مع توقعات بأن يبقى سعره ضمن الفئة الاقتصادية.

POCO M8 Power 5G

5. هاتف فيفو Vivo S2:

تستعد فيفو لإحياء سلسلة S في الهند بعد غياب دام نحو سبع سنوات، عبر إطلاق Vivo S2 خلال أغسطس.

وتشير التسريبات إلى أنه سيحمل شاشة AMOLED قياس 6.59 بوصة، ومعالج ميدياتك Dimensity 7360، وبطارية 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.