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«صدى البلد» يشارك في ورشة «الهيئة الإنجيلية» ببورسعيد حول التناول الإعلامي للأطفال المعرضين للخطر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«صدى البلد» يشارك في ورشة «الهيئة الإنجيلية» ببورسعيد حول التناول الإعلامي للأطفال المعرضين للخطر

تناول إعلامي لقضايا الأطفال
تناول إعلامي لقضايا الأطفال
ميرنا رزق
نتيجة الثانوية العامة 2026

في إطار الاهتمام بقضايا حماية الأطفال وتعزيز دور الإعلام المسؤول، شارك موقع "صدى البلد" في تغطية فعاليات ورشة العمل المتخصصة التي نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمدينة بورسعيد، على مدار يومي 28 و29 يوليو، تحت عنوان "التناول الإعلامي لقضايا الأطفال المعرضين للخطر".

وتناولت الورشة عددًا من القضايا المهمة، من بينها أخلاقيات التغطية الصحفية، وحماية خصوصية الأطفال، ودور الإعلام في دعم حقوقهم، إلى جانب مناقشة الدليل الإرشادي للتناول الإعلامي لهذه القضايا، بمشاركة نخبة من الخبراء والإعلاميين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بمجال حماية الطفل.

وشهدت الورشة جلسات تفاعلية ونقاشات موسعة تناولت دور وسائل الإعلام في بناء وعي مجتمعي أكثر مسؤولية تجاه الأطفال المعرضين للخطر، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية، والابتعاد عن كل ما قد يمس كرامة الطفل أو يؤثر على مستقبله، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب عملية تعزز من جودة التغطية الإعلامية لهذه القضايا.

واختُتمت فعاليات الورشة بالتأكيد على أن الإعلام شريك رئيسي في حماية حقوق الأطفال، وأن الرسالة الإعلامية المسؤولة قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع، من خلال نشر الوعي، وترسيخ ثقافة احترام الطفل وحقوقه، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في بناء بيئة أكثر أمانًا وعدالة للأطفال، ويعكس الدور الحقيقي للإعلام في خدمة الإنسان والمجتمع.

الهيئة القبطية الإنجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الأطفال المعرضين للخطر صدى البلد

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