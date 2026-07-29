قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي يحذر من هجوم روسي كبير الليلة.. ويطالب الحلفاء بسرعة إرسال صواريخ باتريوت
إغلاق ملعب رايو فاليكانو قبل انطلاق الدوري الإسباني
كيف تقدم تظلمًا على نتيجة الثانوية العامة 2026؟ الرابط وقيمة الرسوم
السيول تدمر 200 منزل وتودي بحياة 3 أشخاص في أفغانستان
قبل بداية «إيراولا» .. أرقام صفقات ليفربول الموسم الماضي
وزير خارجية فرنسا يُذكّر بجهود بلاده لإنقاذ حل الدولتين
فيينا تحتفي بـ 70 عاماً من العلاقات النمساوية السودانية وتودع السفير مجدي مفضل
موعد صرف معاشات أغسطس 2026 وأماكن الحصول عليها رسميًا
أكسيوس: كوشنر وويتكوف يعتزمان زيارة كييف خلال أسبوعين لبحث سبل إنهاء الحرب
طارق السيد: بقاء أفشة في الأهلي «مرهون» برحيل «بن رمضان»
«بشكتاش» يهتم بالتعاقد مع لاعب ليفربول بعد فشل صفقة «صلاح»
«مانشيني» يعود إلى قيادة إيطاليا برسالة اعتذار مؤثرة: «ارتكبت خطأً فادحًا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: كوشنر وويتكوف يعتزمان زيارة كييف خلال أسبوعين لبحث سبل إنهاء الحرب

كوشنر وويتكوف
كوشنر وويتكوف
القسم الخارجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق، إلى جانب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يعتزمان زيارة العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأسبوعين المقبلين، لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب التقرير، من المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات مع مسؤولين أوكرانيين لبحث تطورات الصراع، واستعراض المقترحات المطروحة للتوصل إلى تسوية سياسية، في إطار التحركات الأمريكية الهادفة إلى دفع مسار المفاوضات بين موسكو وكييف.

وأشار أكسيوس إلى أن الزيارة تأتي في وقت تكثف فيه الإدارة الأمريكية اتصالاتها مع الأطراف المعنية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف القتال والتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الحكومة الأوكرانية بشأن ما أورده التقرير، كما لم يكشف الموقع عن جدول الزيارة أو تفاصيل الملفات التي سيبحثها الوفد الأمريكي.

وتأتي هذه التحركات وسط مساعٍ دولية متواصلة لإحياء المسار الدبلوماسي، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، مع تأكيد واشنطن دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء النزاع عبر الوسائل السياسية.
 

صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف روسيا وأوكرانيا التحركات الأمريكية موسكو وكييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

تنسيق الكليات 2026

تنسيق الكليات2026.. قائمة معاهد تقبل من 50%

تنسيق الجامعات 2026

لطلاب الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي

الجامعات الأهلية

خريطة الأمل بعد الثانوية.. ننشر الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية 2026

تنسيق حاسبات ومعلومات2025

يبدأ من 83.4%.. تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

ترشيحاتنا

قائد الجيش اللبنانى

قائد الجيش اللبناني يتفقد وحدات في البقاع.. ويؤكد: أولوية القيادة الحفاظ على الاستقرار والجهوزية

وزير الألماني ألكسندر دوبرينت

وكالة أفغانية: ألمانيا تتوسع في تطبيق سياسة ترحيل الأفغان

أنفاق حزب الله

القناة 15 الإسرائيلية: الجيش يطلب الضوء الأخضر لتدمير أنفاق لحزب الله

بالصور

طريقة تحضير البيتزا البيبرونى

طريقة تحضير البيتزا الببرونى..
طريقة تحضير البيتزا الببرونى..
طريقة تحضير البيتزا الببرونى..

قبل وصولها مصر.. مواصفات هيونداي فينيو 2027

هيونداي فينيو
هيونداي فينيو
هيونداي فينيو

طريقة عمل فتة المسخن

طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن

إليسا تبهر متابعيها فى آخر حفل غنائى لها

إاليسا تبهر متابعيها فى اخر حفل غنائى لها
إاليسا تبهر متابعيها فى اخر حفل غنائى لها
إاليسا تبهر متابعيها فى اخر حفل غنائى لها

فيديو

كريم سامي مغاوري

كريم سامي مغاوري: أحضر لمسلسل «بيت بابا».. ولم أحسم وجودي في رمضان 2027 |فيديو

عمر محمد رياض

عمر محمد رياض: شهيرة تتمنى العودة بعمل يليق بتاريخها.. وأراهن على نجاح «تروما» |فيديو

أحمد بتشان

أمل ضعيف.. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد