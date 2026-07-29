أكسيوس: كوشنر وويتكوف يعتزمان زيارة كييف خلال أسبوعين لبحث سبل إنهاء الحرب

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره السابق، إلى جانب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يعتزمان زيارة العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأسبوعين المقبلين، لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب التقرير، من المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات مع مسؤولين أوكرانيين لبحث تطورات الصراع، واستعراض المقترحات المطروحة للتوصل إلى تسوية سياسية، في إطار التحركات الأمريكية الهادفة إلى دفع مسار المفاوضات بين موسكو وكييف.

وأشار أكسيوس إلى أن الزيارة تأتي في وقت تكثف فيه الإدارة الأمريكية اتصالاتها مع الأطراف المعنية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف القتال والتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الحكومة الأوكرانية بشأن ما أورده التقرير، كما لم يكشف الموقع عن جدول الزيارة أو تفاصيل الملفات التي سيبحثها الوفد الأمريكي.

وتأتي هذه التحركات وسط مساعٍ دولية متواصلة لإحياء المسار الدبلوماسي، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا، مع تأكيد واشنطن دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء النزاع عبر الوسائل السياسية.

