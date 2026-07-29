قبل بداية «إيراولا» .. أرقام صفقات ليفربول الموسم الماضي

يقترب الدوري الإنجليزي الممتاز من بدء موسم جديد مع منافسة شرسة بين المدربين في الأندية الخمس الكبرى.

وتولى أندوني إيراولا تدريب فريق ليفربول خلفا لآرني سلوت ويسعى لإعادة الريدز إلى منصات التتويج بعد فشل الاخير في الموسم الماضي.

ويتواجد في ليفربول العديد من اللاعبين المميزين والذي يسعى إيراولا لاعادة بريقهم مع الريدز الموسم المقبل.

صفقات ليفربول الموسم الماضي

-ألكسندر ايزاك

انتقل من نيوكاسل مقابل 145 مليون يورو

المركز: مهاجم

العمر:26 سنة

32 مباراة

4 أهداف

1 اسيست

القيمة السوقيه الحالية: 85 مليون يورو

-فلوريان فيرتز

انتقل من ليفركوزن مقابل 125 مليون يورو

المركز: صانع الألعاب

العمر: 23 سنة

49 مباراة

7 هدف

10 اسيست

القيمة السوقيه الحالية: 100 مليون يورو

-هوجو ايكتيكي

من فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو

المركز: مهاجم

العمر: 24 سنة

45 مباراة

17 أهداف

6 اسيست

القيمة السوقيه الحالية: 90 مليون يورو

- ميلوش كيركيز

من بورنموث مقابل 47 مليون يورو

المركز: ظهير أيسر

العمر: 22 سنة

48 مباراة

هدفين

2 اسيست

القيمة السوقيه الحالية: 35 مليون يورو

- فريمبونج

من ليفركوزن مقابل 40 مليون يورو

المركز: ظهير/جناح ايمن

العمر: 25 سنة

35 مباراة

هدفين

2 اسيست

القيمة السوقيه الحالية: 35 مليون يورو