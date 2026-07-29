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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الريدز: أهداف محمد صلاح ستترك فراغًا كبيرًا في ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
يارا أمين
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد ميلوش كيركيز، لاعب ليفربول، أن الفريق مقبل على موسم جديد يحمل العديد من التحديات، مشيرًا إلى صعوبة التنبؤ بمستوى الريدز، لكنه شدد على ثقته في قدرة الفريق على التطور والتحسن.

وقال كيركيز: "لا يمكن التنبؤ بمدى قوتنا هذا الموسم، لكنني متأكد أننا سنتحسن كثيرًا، رغم أنه أول موسم منذ عقد دون الأهداف المنتظمة التي كان يسجلها محمد صلاح".

وأشار لاعب ليفربول إلى أن رحيل محمد صلاح يمثل تغييرًا كبيرًا بالنسبة للفريق، بعدما كان النجم المصري أحد أهم مصادر القوة الهجومية للريدز خلال السنوات الماضية، بفضل أهدافه وتأثيره المستمر.

ويستعد ليفربول لخوض الموسم الجديد وسط مرحلة انتقالية، بعد نهاية حقبة محمد صلاح مع النادي، مع اعتماد الفريق على العناصر الجديدة لمحاولة الحفاظ على المنافسة على البطولات.

ميلوش كيركيز ليفربول الريدز محمد صلاح رحيل محمد صلاح

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