بعد تعثر صفقة محمد صلاح.. كيف يتحرك بشكتاش فى الميركاتو لتعويض انسحابهم من سباق التعاقد مع الفرعون ؟

بدأ نادي بشكتاش التركي إعادة ترتيب أوراقه في سوق الانتقالات الصيفية بعدما أصبحت فرص التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح بعيدة في الوقت الحالي ليتجه مسؤولو النادي إلى وضع خطة جديدة تستهدف تدعيم أكثر من مركز استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وكان اسم قائد منتخب مصر قد ارتبط بقوة بالانتقال إلى العملاق التركي خلال الأسابيع الماضية خاصة بعد انتهاء رحلته مع ليفربول إلا أن المفاوضات لم تصل إلى المرحلة النهائية بسبب الخلافات المالية بين الطرفين.

مطالب مالية تعطل المفاوضات

وكشفت تقارير تركية أن إدارة بشكتاش اصطدمت بطلبات مالية مرتفعة خلال المفاوضات مع محمد صلاح وتحديدًا فيما يتعلق بحقوق الصورة وبعض البنود التجارية وهو ما اعتبره النادي خارج الإطار المالي الذي حدده لإتمام الصفقة.

وأدى ذلك إلى تجميد المفاوضات في الوقت الحالي مع فتح الباب أمام دراسة خيارات هجومية أخرى يمكنها قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

مهاجم عالمي على رأس الأولويات

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية فإن إدارة بشكتاش لا تزال متمسكة بضم مهاجم يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الأوروبي من أجل تلبية طموحات الجماهير والمنافسة على الألقاب.

وتضم القائمة التي يدرسها النادي أكثر من اسم بارز يأتي في مقدمتهم الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس إلى جانب النرويجي ألكسندر سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد باعتبارهما من أبرز الخيارات المطروحة لتدعيم الخط الأمامي.

استقرار على الجناح وخطة لتدعيم المستقبل

وفي الوقت نفسه استقرت إدارة بشكتاش على استمرار التشيكي فاسلاف تشيرني ضمن صفوف الفريق بعدما قدم مستويات نالت رضا الجهاز الفني.

ورغم الإبقاء على اللاعب فإن النادي يواصل البحث عن جناح شاب يمتلك إمكانات كبيرة ويستوفي شروط قيد اللاعبين تحت 23 عامًا بهدف تعزيز المنافسة وخلق بدائل مستقبلية داخل الفريق.

دعم جديد لخط الوسط

ولا تقتصر تحركات بشكتاش على الخط الهجومي فقط إذ وضعت الإدارة تدعيم وسط الملعب ضمن أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن النادي يخطط لإبرام صفقتين جديدتين في هذا المركز من أجل زيادة الخيارات الفنية أمام الجهاز الفني خاصة مع ضغط المباريات المنتظر خلال الموسم.

مدافع ألماني يتصدر المشهد

وفي الخط الخلفي يواصل بشكتاش مفاوضاته مع إدارة شتوتجارت للتعاقد مع المدافع الألماني جيف شابوت الذي يُعد الهدف الأول لتدعيم قلب الدفاع.

ويرى مسؤولو النادي أن اللاعب يمتلك المواصفات المطلوبة لا سيما قدرته على اللعب بالقدم اليسرى وهو العنصر الذي يبحث عنه الجهاز الفني منذ بداية فترة الانتقالات فيما لا تزال المفاوضات مستمرة لحسم القيمة المالية للصفقة.

صلاح خارج الحسابات مؤقتًا

ورغم ابتعاد محمد صلاح عن حسابات بشكتاش في الوقت الحالي فإن الملف لم يُغلق بشكل نهائي إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن إدارة النادي التركي تركز جهودها على أهداف أخرى أملاً في إنهاء احتياجات الفريق قبل إسدال الستار على سوق الانتقالات الصيفية.

ويبقى مستقبل النجم المصري مفتوحًا أمام عدة سيناريوهات خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته بينما يترقب الجميع الوجهة المقبلة لأحد أبرز نجوم الكرة العالمية.