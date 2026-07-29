بعد تعثر صفقة محمد صلاح.. بشكتاش يحول أنظاره إلى نجم ليفربول

تراجعت إدارة نادي بشكتاش التركي عن فكرة التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تعثر المفاوضات بسبب التكلفة المالية المرتفعة، لتبدأ في دراسة خيارات أخرى، يتقدمها جناح ليفربول الإيطالي فيدريكو كييزا.

وكان النادي التركي يطمح إلى ضم قائد منتخب مصر لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن المقابل المالي المطلوب لإتمام الصفقة حال دون استمرار المفاوضات، ما دفع الإدارة إلى تحويل اهتمامها نحو لاعب يمكن التعاقد معه بشروط أكثر ملاءمة.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، دخل فيدريكو كييزا قائمة المرشحين بقوة، في ظل رغبة بشكتاش في إنهاء ملف الجناح الأيمن خلال الأيام المقبلة.

وأضافت التقارير أن اللاعب الإيطالي يدرس مستقبله مع ليفربول، بعدما لم يحصل على فرص مشاركة كافية خلال الموسم الماضي، وهو ما يجعل خروجه هذا الصيف احتمالًا قائمًا.

وأوضحت المصادر أن المدير الفني لبشكتاش، فينتشنزو إيتاليانو، يقود بنفسه محاولات إقناع كييزا بالموافقة على خوض تجربة جديدة في الدوري التركي.

وخاض كييزا 36 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، إلا أن مجموع دقائق مشاركته لم يتجاوز 726 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

ورغم عدم صدور أي تفاصيل رسمية بشأن القيمة المالية أو طبيعة العرض المنتظر، فإن إدارة بشكتاش تواصل مفاوضاتها مع اللاعب الإيطالي، بعد أن خرج محمد صلاح من حساباتها في الوقت الحالي.