قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي ورئيس مدغشقر يشهدان التوقيع على 5 مذكرات تفاهم
مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة
نتنياهو يتهم عمدة نيويورك ببث الكراهية.. ويتحداه في سبتمبر
مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على الأردن
الزراعة: صرف 10.7 مليون شيكارة أسمدة.. وحوكمة رقمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه
من التظلم إلى التنسيق.. خريطة أول 72 ساعة بعد نتيجة الثانوية العامة
الجيش الإسرائيلي يزعم ضبطه عشرات الأسلحة لـ«حزب الله» جنوب لبنان
اليونان تأمر مواطنيها بإخلاء العديد من المجتمعات والتوجه للشواطئ القريبة
مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات العراقية على السعودية
عودة الأجواء الحارة.. موجة طقس حار تضرب البلاد بداية من اليوم
إيران ترفض مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز
ترامب: اجتماعاتي مع زيلينسكي ونتنياهو كانت إيجابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تعثر صفقة محمد صلاح.. بشكتاش يحول أنظاره إلى نجم ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف
نتيجة الثانوية العامة 2026

تراجعت إدارة نادي بشكتاش التركي عن فكرة التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تعثر المفاوضات بسبب التكلفة المالية المرتفعة، لتبدأ في دراسة خيارات أخرى، يتقدمها جناح ليفربول الإيطالي فيدريكو كييزا.

وكان النادي التركي يطمح إلى ضم قائد منتخب مصر لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن المقابل المالي المطلوب لإتمام الصفقة حال دون استمرار المفاوضات، ما دفع الإدارة إلى تحويل اهتمامها نحو لاعب يمكن التعاقد معه بشروط أكثر ملاءمة.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، دخل فيدريكو كييزا قائمة المرشحين بقوة، في ظل رغبة بشكتاش في إنهاء ملف الجناح الأيمن خلال الأيام المقبلة.

وأضافت التقارير أن اللاعب الإيطالي يدرس مستقبله مع ليفربول، بعدما لم يحصل على فرص مشاركة كافية خلال الموسم الماضي، وهو ما يجعل خروجه هذا الصيف احتمالًا قائمًا.

وأوضحت المصادر أن المدير الفني لبشكتاش، فينتشنزو إيتاليانو، يقود بنفسه محاولات إقناع كييزا بالموافقة على خوض تجربة جديدة في الدوري التركي.

وخاض كييزا 36 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، إلا أن مجموع دقائق مشاركته لم يتجاوز 726 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

ورغم عدم صدور أي تفاصيل رسمية بشأن القيمة المالية أو طبيعة العرض المنتظر، فإن إدارة بشكتاش تواصل مفاوضاتها مع اللاعب الإيطالي، بعد أن خرج محمد صلاح من حساباتها في الوقت الحالي.

بشكتاش محمد صلاح صلاح اخبار محمد صلاح بشكتاش التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

طلاب الثانوية العامة

بعد نتيجة الثانوية العامة .. بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2026

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

إمام عاشور

بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

نتيجة الثانوية العامة

عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. ماذا ينتظر ناشرو نتائج طلاب الثانوية العامة دون إذن؟

الأهلي

الأهلي يحسم صفقتين جديدتين .. ويغلق ملف محمد عبدالمنعم وعمر فايد

ترشيحاتنا

دولة التلاوة

2 أغسطس .. انطلاق التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة "دولة التلاوة" في هذه المحافظات

كيفية شكر الله على نتيجة الثانوية العامة

كيفية شكر الله على نتيجة الثانوية العامة

الوسواس

علي جمعة: الوسواس من أبواب الابتلاء وعلى الإنسان التغلب عليه

بالصور

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بفستان أحمر جريء .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد